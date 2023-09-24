影／彰化田尾彩繪村烏龍派出所不見了 百印樹登場再現農鄉風華

彰化縣田尾休閒農業協會舉辦花鄉田尾迎賓季，今天在海豐崙社區的「幸福共創百印樹」活動拉開序曲，十年前在地藝術家吳奇偉帶動彩繪村觀光風潮，但在一面面彩繪牆斑駁後，今天重新蓋上大家的彩色新手印，希望在百印樹見證下，結合各社區特色，再帶動另一波共創精神，讓社區營造永續發光。

田尾休閒農業協會今天舉辦「幸福共創百印樹」活動，在協會理事長林子良與在地藝術家吳奇偉帶領下，田尾鄉長許淑美、立委陳素月、田尾鄉農會總幹事吳政憲、縣議員劉淑芳、鄉代會主席吳俊樑等人和大家一起蓋上彩色手印，完成百印樹，拉開花鄉田尾迎賓季序幕。

十年前，吳奇偉自發性的與在地藝術家彩繪了一面面動漫彩繪牆，包括烏龍派出所、灌籃高手、海賊王，還有他們自創的彩繪圖案，帶動彩繪村觀光風潮，假日湧進人潮盛況空前，甚至還有國外藝術家慕名而來，加入彩繪行列。

但隨著彩繪牆開始斑駁後，彩繪村人潮也漸漸散去，甚至前二年，畫在海豐派出所旁的烏龍派出所彩繪牆也斑駁到成為「無臉男」，甚至在農曆7月晚間嚇到小朋友，吳奇偉只好把彩繪牆重新漆上白牆。

但當年轟動一時的彩繪村烏龍派出所有許多網紅在網路上介紹，至今都還有遊客會來找烏龍派出所，卻已找不到了，失望而歸。

吳奇偉說，今天在烏龍派出所的原牆面再度印上大家的百印樹，也是希望能把社區彩繪共創精神延續下去。