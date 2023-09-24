中市汙水道普及率低 民代更批有「縣市差距」市府回應了

台中設置汙水下水道接管，可自各地集中汙水到汙水處理廠處理，能有效改善居住環境衛生，但審計報告指出，中市截至去年底公共汙水下水道普及率僅25.60%，六都倒數第二，僅高於桃園市。市議員周永鴻批市府建設緩慢，且原縣、市區進度差距大。中市府表示，中市全國人口數第二多，接管率計算基礎不同，且建設經費中央補助比例約達8成以上，將持續爭取，加速建設。

中市審計處審計報告指出，台中整體汙水處理率六都第3，部分公告汙水下水道使用區域，多數用戶未接管，部分水資中心流放水質超標遭裁罰，要求市府檢討改善，加速提升接管率。

審計報告更提，部分河川汙染嚴重且戶數密度高的區域，其中已布設下水道管線者，多數用戶仍未完成接管，或尚未規畫布設汙水管線；公告汙水下水道使用區域已逾6個月後，仍有逾5成用戶未依規接管，部分機關學校也未配合接管。

市議員周永鴻說，台中市截至去年底的「公共汙水下水道」普及率僅25.60%，六都中倒數第二，僅高於桃園市，且汙水下水道去年底普及率，也僅較2021年的24.71%，增加不到1%，全市接管戶數達26萬餘戶，僅增1萬多戶，進度緩慢。

周永鴻也提到，汙水下水道在原縣、市區差距極大，原市區有8區都能接管，原縣區僅有豐原、和平、石岡、東勢、梧棲、太平等6處可接，要求水利局加速規畫布建，尤其是尚未規畫的原縣區。

水利局說明，縣市合併前，原台中縣汙水下水道建設起步較晚，自2019年起，市府已陸續推動原縣區汙水接管工程，截至今年4月，潭子系統已將推動計畫送內政部營建署，大雅、神岡水資源回收中心用地，也已納入大雅都市計畫。

水利局提到，烏日水資源回收中心全期處理汙水量為10萬噸，建設經費約46.6億元，已通過環評、通過變更都市計畫，市府將其納入「台中市公共汙水處理廠再生水供應中科台中園區可行性評估及後續作業」，送請內政部營建署審議中，盼中央加速核定補助。

中市府表示，將持續爭取中央補助經費，預計2025年累計接管戶達35萬戶為目標；針對已公告區域，加強與民眾溝通接管，並持續追蹤未接管的學校，輔導接管。