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中秋3天連假 中市垃圾清運29日定時定點、30日正常收
中秋將有3天連假，中市府規畫29日當天暫停沿街收運垃圾，改採「定時定點」收運，於全市廣設638處定點，每處停留約5至30分鐘；9月30日正常沿街收運，10月1日為清潔隊例行休假，請民眾提前掌握收運時間。
局長陳宏益提醒，中秋節賞月活動，請響應惜食減量不浪費，廚餘瀝乾水分再入廚餘桶，減少使用一次性免洗餐具；中秋送禮貴在心意，選購時掌握「一多三少」原則，禮品份量多，包裝材料、種類、印刷少的環保原則，減少包裝、送禮大方。
環保局提醒，烤肉後的垃圾，請務必確認無火苗才丟入垃圾車，壓力容器（瓦斯罐、殺蟲劑、噴漆罐等），切勿丟入垃圾車，請搜集後交給資源回收車，在戶外賞月，隨手帶走垃圾，減少環境負荷。
環保局提到，為利於市民掌握國定假日定時定點收運資訊，可至環保局網站（https://www.epb.taichung.gov.tw/）查詢，或下載「台中垃圾清運大車隊」APP，即時接收最新消息，另可設定清運前到點推播通知，讓倒垃圾更方便。
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