快訊

亞運柔道／楊勇緯「一本」強勢晉金牌戰 將與南韓爭金

屏東4勇消殉職！屏二分隊長自責靈堂「單膝下跪」痛哭崩潰

影／日月潭萬人泳渡傳意外！25歲泳客不適「下水不久就呼救」送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中秋3天連假 中市垃圾清運29日定時定點、30日正常收

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市府規畫中秋連假垃圾清運措施，29日當天採「定時定點」收運，30日正常沿街收運，10月1日為清潔隊例行休假。圖／中市府提供
中市府規畫中秋連假垃圾清運措施，29日當天採「定時定點」收運，30日正常沿街收運，10月1日為清潔隊例行休假。圖／中市府提供

中秋將有3天連假，中市府規畫29日當天暫停沿街收運垃圾，改採「定時定點」收運，於全市廣設638處定點，每處停留約5至30分鐘；9月30日正常沿街收運，10月1日為清潔隊例行休假，請民眾提前掌握收運時間。

局長陳宏益提醒，中秋節賞月活動，請響應惜食減量不浪費，廚餘瀝乾水分再入廚餘桶，減少使用一次性免洗餐具；中秋送禮貴在心意，選購時掌握「一多三少」原則，禮品份量多，包裝材料、種類、印刷少的環保原則，減少包裝、送禮大方。

環保局提醒，烤肉後的垃圾，請務必確認無火苗才丟入垃圾車，壓力容器（瓦斯罐、殺蟲劑、噴漆罐等），切勿丟入垃圾車，請搜集後交給資源回收車，在戶外賞月，隨手帶走垃圾，減少環境負荷。

環保局提到，為利於市民掌握國定假日定時定點收運資訊，可至環保局網站（https://www.epb.taichung.gov.tw/）查詢，或下載「台中垃圾清運大車隊」APP，即時接收最新消息，另可設定清運前到點推播通知，讓倒垃圾更方便。

中市府規畫中秋連假垃圾清運措施，29日當天採「定時定點」收運，30日正常沿街收運，10月1日為清潔隊例行休假。圖／中市府提供
中市府規畫中秋連假垃圾清運措施，29日當天採「定時定點」收運，30日正常沿街收運，10月1日為清潔隊例行休假。圖／中市府提供

中秋節 垃圾車 廚餘

延伸閱讀

中秋連假國1大雅、豐原恐塞爆 中市：可改台74線接國4

台中3焚化爐10月啟動歲修 將分流錯開停廠約1個月

20年老交情卻因一張中秋賀卡尷尬了 郁方驚覺比莉「不知道她名字」

中秋天空不作美 下周三後雨區擴、熱帶系統可能生成

相關新聞

中秋連假國1大雅、豐原恐塞爆 中市：可改台74線接國4

中秋連續假期將於下周登場，中市府交通局提供行前交通攻略，並提到，國1豐原至大雅路段在連假期間易塞車，建議改走台74接國4...

影／日月潭萬人泳渡 馬英九10度挑戰只求一目標

日月潭萬人泳渡去年因疫僅1.6萬人下水，今年恢復疫前水準吸引近2.5萬人，於今天登場，「萬人下水餃」場面壯觀，前總統馬英...

中秋3天連假 中市垃圾清運29日定時定點、30日正常收

中秋將有3天連假，中市府規畫29日當天暫停沿街收運垃圾，改採「定時定點」收運，於全市廣設638處定點，每處停留約5至30...

台中開學後…家長急跳腳：免費公車搭不到 市府說話了

台中市議員張芬郁今天質疑，市府每年補貼公車業者近30億元，搭雙十公車前10公里免費，但開學後，238條公車路線逾50條縮...

影／水岸花都SUP立槳年度最終場 葫蘆墩公園河岸美麗如塞納河

水岸花都SUP立槳年度最終場，今天在台中豐原葫蘆墩公園第五區展開，許多家長帶小朋友參加，一名媽媽說，葫蘆墩公園河畔很美，...

全台攀樹活動台中場在新社舉行 小朋友學攀樹說好玩

推廣攀樹活動的變色龍工作室，今天串連全台各縣市舉辦13場攀樹活動，為即將舉辦的台灣攀樹國際錦標賽暖身，台中場在新社區復盛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦