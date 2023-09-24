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影／日月潭萬人泳渡 馬英九10度挑戰只求一目標

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
前總統馬英九今年10度參加日月潭萬人泳渡，下水前並與南投縣長許淑華施放總統魚苗，象徵「生生不息」。記者賴香珊／攝影
前總統馬英九今年10度參加日月潭萬人泳渡，下水前並與南投縣長許淑華施放總統魚苗，象徵「生生不息」。記者賴香珊／攝影

日月潭萬人泳渡去年因疫僅1.6萬人下水，今年恢復疫前水準吸引近2.5萬人，於今天登場，「萬人下水餃」場面壯觀，前總統馬英九也10度下水挑戰，並搬出萬年老笑話，要求大家「跟他游，不得超越或落後」，更盼自己能超越去年成績。

縣府指出，去年受疫情影響，須接種3劑疫苗才能報名泳渡，高標準防疫導致報名人數僅1.8萬人，活動當天又遇到軒嵐諾颱風攪局，實際下水僅1.6萬人；今年恢復正常報名限制2.5萬人，吸引33國共2萬4636人報名，回復疫前水準。

前總統馬英九今年10度參加萬人泳渡，今晨7時許與縣長許淑華等人施放總統魚苗，象徵「生生不息」，隨後步行至朝霧碼頭參與萬人泳渡，開幕致詞時又搬出萬年老笑話，稱｢游得比他快就超速，比他慢就妨礙交通」要眾人跟他游就好。

而日月潭泳渡是從朝霧碼頭下水游到伊達邵碼頭，全程約3公里，而馬英九歷年泳渡，最佳成績曾游出1小時37分2019年、2020年分別為2小時10分、2小時3分，前年則停辦，去年疑因天氣濕冷欠佳，成績大退步僅游出2小時50分。

馬英九今天於上午8時20分左右下水，而他下水前受訪，針對今年第10度參加泳渡，他說，心得就是日月潭湖光山色，美不勝收，因此越來越想來；對於今年能預估要游出多少，「他不做無謂的估計」，他也期盼今年能夠超越去年的成績。

縣府表示，泳渡活動開放下水後，來自去年首位上岸的台北市的林哲宇，今年第二度就再次稱霸，以43分鐘成績率先上岸，挑戰成功，他說，今天下水前潭面起霧，原本擔心會影響視線，還好下水時已放晴，時間上則還有進步的空間。

前總統馬英九今年10度參加日月潭萬人泳渡。記者賴香珊／攝影
前總統馬英九今年10度參加日月潭萬人泳渡。記者賴香珊／攝影
前總統馬英九今年10度參加日月潭萬人泳渡。記者賴香珊／攝影
前總統馬英九今年10度參加日月潭萬人泳渡。記者賴香珊／攝影
前總統馬英九今年10度參加日月潭萬人泳渡。記者賴香珊／攝影
前總統馬英九今年10度參加日月潭萬人泳渡。記者賴香珊／攝影

馬英九 碼頭 日月潭

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