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彰化二林喜樂公益水餃 自行車零件老董連買10年

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
瑞振公司員工騎自行車到二林鎮喜樂保育院。記者簡慧珍／攝影
瑞振公司員工騎自行車到二林鎮喜樂保育院。記者簡慧珍／攝影

彰化縣自行車零件大廠瑞振工業公司，董事長許國忠10年前參觀二林喜樂保育院，品嘗喜樂水餃「一吃成主顧」。瑞振福委會每周訂購170包水餃，連續9年不間斷，買水餃累積破千萬元。他昨與150名員工，騎自行車到保育院包水餃，體驗親手包水餃的辛苦。

「謝謝喜樂院生包出好吃的水餃，讓我們有美味食物可吃。」許國忠說，10年前他隨工商團體來參訪，品嘗喜樂水餃後，他自掏腰包買給家人和送給員工享用，已連續採購9年，每年8千多包水餃，買水餃的錢已累積達千萬元，但「千萬」不是終點，他和公司朝向「億」起努力。

許國忠說，日前他參加身障者的新書發表會，想起朋友問他何時退休？看到身障者如此奮發自強，他憑什麼退休？他也宣布，在喜樂水餃工坊方舟園區完工啟用前，每年贊助100萬元。

瑪喜樂社福基金會執行長林玉嫦說，瑞振工業自2014年起每周訂購水餃，從未間斷，疫情期間水餃網售銷路供不應求，瑞振工業讓喜樂「欠貨」，等供需穩定時再補送過去，有了瑞振的宣傳，許多員工與協力廠商也成為主顧。

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