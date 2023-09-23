彰化客家後裔淡忘身是「客」？員林今打開客語有聲書

彰化縣員林市張氏家廟在九二一地震時嚴重受損，客家饒平張氏家族子孫自行動員出錢出力修復，彰顯客家家族團結合作精神。今天「員林客底文化鹹酸甜」在張氏家廟前埕熱鬧登場，唱念客家歌謠，展覽客家有聲書，引領已經福佬人的客家後裔認識母語文化。

彰化縣福佬客約25萬人，會講客語不到10萬人，大多分布南彰，根據客委會調查，彰化縣客家族群主要分成兩個脈絡，一是「饒平客」，聚集在員林、永靖、埔心地區，講的是「饒平腔」，另一是講「四縣腔」的客家人，主要分布溪州、埤頭，員林市占15%。

為保留台灣重要語言文化，客委會推動辦理「推展客底文化發展試辦計畫」，客委會和縣政府補助員林市公所130萬元，透過田野調查、辦理工作坊，邀請在地民眾參與製作有聲書等計畫出版品，三方結合員林特色小吃蜜餞，策畫員林客底文化鹹酸甜，今天員林市長游振雄、客委會副主任委員范佐銘、立法委員陳素月、縣政府民政處副處長陳俊南、客委會委員邱美都與來賓，一起打開錄製員林市歌、在地俚語的客家有聲書。

今天展示計畫活動成果、出版品，也讓民眾使用3D眼鏡觀賞計畫中透過無人機拍攝的3D影像，還有文化闖關、體驗活動和小農市集活動，參加饒平客語闖關遊戲集滿3個戳章可兌換香草包等手作材料，吸引民眾踴躍參與探索員林客底文化。