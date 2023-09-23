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台中公托達35處 盧秀燕：邁向60處
台中市公設民營北屯北興托嬰中心9月起開始收托，市長盧秀燕昨參觀表示，這是台中第35處公托，台中公托已達到7倍增，可減輕青年負擔。民進黨議員周永鴻說，公托不足，準公托難覓。社會局表示，目前送托率27.71%，收托量能為42.41%，足夠滿足送托需求。
盧秀燕昨天參觀北興托嬰中心，此公托位於於北屯眷戀山光社宅，可收托28名嬰幼兒，9月起開始收托。盧秀燕昨前往參觀，她說台中公托運用各種場域設置，年輕人申請住社宅，租金可減免，社宅同步設置托嬰中心，可滿足需求。
盧秀燕說，她上任後，全市公托從5處增加到35處，可收托942名嬰幼兒，接下來還要開辦到60處公托，收托人數是目前2倍；台中公托月費7000元，扣除補助後，家長每月只需負擔1500元，大幅降低育兒成本。
議員周永鴻說，他常接到年輕父母陳情，申請不到公托，準公托也排不到，托育環境不佳，讓年輕夫婦不敢生養小孩，市府公托、準公托開辦速度仍不夠快。
社會局表示，市府推動「公托倍倍增」計畫，優先照顧弱勢及特殊兒童，跨局處盤點公有閒置空間；目前已開辦35處公托，分布在全市20個行政區，2026年預計設置至少60處公托；台中市送托率為27.71%，收托量能為42.41%，足夠滿足需求。
社會局表示，北興托嬰中心採日間托育，照護28名0至2歲幼兒，托嬰中心將協助申請托育費用補助，凡設籍台中市0到2歲嬰幼兒，父母或監護人一方設籍於台中市，符合資格者均可報名。
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