影／台電6500人淨灘 高美濕地拾獲鏽蝕瓦斯鋼瓶嚇壞眾人
台電響應「世界清潔日」邁入第30年，今上午串聯全台電廠、區處等共26個單位與地方團體，超過6500人橫跨10縣市15處海岸聯合淨灘。台電代理董事長曾文生在台中高美濕地海角明珠與600名員工淨灘，過程中拾獲一只鏽蝕瓦斯鋼瓶，嚇壞眾人，曾不忘提醒員工「注意有無燃氣」，相當細心。
台電指出，今年活動主場選在被譽為「一生必遊之地」、世界七大天空之鏡的台中高美濕地海角明珠，旁邊是設有16支台電風機的「風車大道」網美拍照熱點。
曾文生表示，選擇高美濕地淨灘是因台中港這整塊腹地有很多國公營企業，台電也是其中一員，希望透過淨灘活動來辦理環境教育，一起守護環境，而因應社會各界關心台中火力發電廠轉型議題。
現場台中市環保局副局長商文麟、市議會副議長顏莉敏、市議員楊典忠等人共襄盛舉，一同彎腰撿拾垃圾，守護海線。
台電表示，今日全台15場次淨灘共撿拾資源垃圾（可回收）980公斤、一般垃圾（不可回收）355公斤、其他垃圾（木材）79公斤，一共1414公斤，期望透過實際環保行動帶動環境教育。
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