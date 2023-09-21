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彰化戀戀欒樹節周末浪漫登場 千人童玩玩個夠

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣戀戀欒樹節將提供浴衣供遊客穿著，在台灣欒樹花雨中漫步。記者簡慧珍／攝影
彰化縣戀戀欒樹節將提供浴衣供遊客穿著，在台灣欒樹花雨中漫步。記者簡慧珍／攝影

彰化縣東螺溪透過公私協力，爭取中央補助7.65億元改善水環境及綠廊，時值台灣欒樹開花季節，一年一度戀戀欒樹節本（9）月24日登場，今年國立溪湖高中學生在樹下席地而坐轉陀螺，十多名社區居民和學生穿浴衣散步，提前享受夾雜台灣欒樹黃金花雨的中秋涼意。

活動當天實施交管，將有1000人在綠色隧道一起轉陀螺，主辦單位準備285支神斧、50頂雷神冠金帽頂，擲筊允杯可將雷神禮物帶回家保平安，現場還有寓教於樂的環保綠生活環境教育闖關活動，文創商品、溪湖農特產品合計100攤可逛可買，活動打卡送童玩竹蟬限量100分，闖關後免費體驗沼渣沼液多肉盆栽DIY，憑7、8、9月發票3張兌換1張摸彩券，有機會帶回65吋大電視及百種獎品。

主辦單位湖埔社區大學執行長林淑玲表示，東螺溪環河路擁有長達1.5公里的台灣欒樹隧道，9月份開花如金黃花海滿炸，是最為燦爛美麗的季節，今年東螺溪戀戀欒樹節結合彰化縣建縣300年文化系列活動，主題定調「雷神童玩趣」，分為翻轉東螺溪陀螺秀、東螺溪遊記桌遊、擲筊雷神小神斧、古早味童玩趣及和服泡泡派對等五大活動區。

湖埔社大校長、縣議員陳玉姬擅長「四句聯」，今天念出「古早用水溝水，皮膚嘛个變很水；現代呷水要過濾，身體一樣不順遂。」說出現代河川溝渠汙染嚴重，但東螺溪經過湖埔社大和環境志工齊心維護12年，大幅改善汙染，幾乎聞不到畜牧廢水的臭味，戀戀欒樹節遊客可盡興玩一天。

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