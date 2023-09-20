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月餅成本攀升！彰化喜樂保育院堅持用國產蛋製餅 銷售量回溫
進口蛋爭議延燒，有食品大廠糕餅也受波及，彰化縣二林鎮喜樂保育院庇護工廠每年也推出中秋月餅禮盒，院方表示，雖然雞蛋和麵粉等成本都節節上漲逾一成，但他們仍堅持用在地國產蛋，中秋節的訂單大多已進來，所以沒有受到這波進口蛋風波影響。
喜樂保育院事業部發展中心主任陳美秀表示，前年疫情期間中秋月餅禮盒訂單少了二、三成，不過在庇護工廠的努力下，推出蛋黃酥、月餅、堅果等秋節禮盒，今年中秋節接到的月餅訂單相較於疫情期間已微幅成長約7%。
陳美秀表示，近年來原物料成本不斷提高，麵粉和雞蛋等原物料都上漲一、二成以上，現在一箱20台斤的國產雞蛋要970元，早期一箱雞蛋是600元，上漲幅度很驚人，去年一顆蛋黃9到10元，今年漲到11到12元，但彰化縣是雞蛋產地，所以他們一向用國產蛋，所以此波進口蛋問題並未衝擊到他們。
陳美秀表示，由於中秋禮盒大訂單早已下了，目前大多只有散客還在下訂，他們也跟消費者強調使用的是國產蛋，所以銷售都很穩定。
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