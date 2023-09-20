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中秋前夕糕餅連翻漲 庇護工場多元平價禮盒反而好賣

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化肯納兒烘焙坊為身心障礙庇護工場，中秋禮盒因價格平實受到消費者歡迎。記者林敬家／攝影
彰化肯納兒烘焙坊為身心障礙庇護工場，中秋禮盒因價格平實受到消費者歡迎。記者林敬家／攝影

中秋節前夕，社福機構的中秋禮盒也陸續出貨，彰化肯納兒烘焙坊今年訂單與往年相比算是不錯，業者指出，雖然物價上漲，像是雞蛋、麵粉就連紙盒都漲，但很感謝消費者過去的支持，今年產品沒有調漲價格，推出的禮盒價格從300元到520元，因與現在市面上相比較為平價，今年反而有許多企業訂購。

彰化肯納兒烘焙坊也說，使用的雞蛋是在地國產蛋商供應，品質較穩定，且禮盒產品製作都是庇護工廠成員全程完成，民眾較信任，目前還沒遇到消費者對蛋來源有疑慮的狀況。

近日進口但引發食安疑慮，彰化是國內雞蛋的主要產地之一，在地名店大都與長期配合的供應商合作，確保品質也避免缺蛋時無但可用，彰化知名糕餅店「寶珍香桂圓蛋糕」老闆王世忠說，配合的雞蛋供應商有自己的養雞場，合作10多年，不用擔心用到進口蛋。

王世忠表示，他們算是雞蛋供應商的大戶，即便缺蛋時期，供應商也會盡口能提供雞蛋，也因烘焙過程，打發蛋液就可知道雞蛋新不新鮮，雞蛋是烘焙重要原料，若是用到進口蛋勢必會感受出差異，供應商不會貿然使用別處雞蛋。

近日也有人討論「液態蛋」容易被混蛋，新鮮度也有別，王世忠說，有的烘焙坊要節省時間，會買進液體蛋，有的還分成純蛋白和純蛋黃，甚至可用容器保存，使用時不用再量測；不過自家店是用新鮮雞蛋，自行掌控。

雞蛋 烘焙 彰化 中秋節 漲價 月餅

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