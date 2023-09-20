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鹿江「雙語學校」缺外師？ 校方澄清

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導

彰化首座公辦雙語學校「鹿江國際中小學」，每年招生都擠破頭，還得抽籤入學，近日有家長指出，國小部學生開學後，被改到與國中部同校區上課，放著原本億元校舍不用，號稱雙語學校，卻沒有外師授課，三年級學生數從28人減為16人。校方指出，上周已舉辦班親會與家長溝通，特色課程不只是英文，多數家長都認同。

學生家長指出，新生入學前不知校區更改，國小、國中合併校區缺乏運動器材、遊樂設備，國小生活動受限，國中每堂課45分鐘，國小40分鐘，鐘響時間不同，剛入學孩子搞不清楚作息。

家長說，每學期收費2.5萬元，比其他公立學校貴，實驗課程如桌球、足球布袋戲等，請校外才藝老師開課，把普通國小社團改名為實驗教育，號稱國際學校缺乏雙語教材，師資經驗不足，許多學童陸續轉學。

鹿江校長黃俊偉說，6月申請到通學步道工程補助，圍牆得拆除，加上機具進出，影響國小部校區安全，才與國中部合併校區，但分棟區隔，不會互相影響。

黃俊偉說，鹿江是實驗學校，非雙語學校，依照傳藝、雙語、科技、國際等元素規畫課程，雙語和科技只是工具，有家長因觀念不同而幫孩子轉學，將持續溝通。

併校 彰化 才藝

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