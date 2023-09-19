合歡山暗空公園受紅光影響 公路總局遷移電子看板

公路總局在昆陽停車場設電子告示牌，紅光充斥夜空，影響合歡山暗空公園觀星，公路總局中區養護工程分局今天指出，已請廠商先關閉看板，以免影響觀星，也將遷移看板到合適地點。

南投合歡山暗空公園是台灣首座獲國際暗空協會認證的觀星公園，為讓天文愛好者觀星，南投縣政府還設置鳶峰觀星平台，讓民眾每年6月至11月可在暗空公園欣賞銀河美景。

不過有民眾發現，公路總局在台14甲線昆陽段設置的電子告示牌發出紅光，昆陽停車場晚間紅光一片，擔心暗空公園因光害被取消資格。

公路總局中區養護工程分局今天發布新聞指出，今年4月設置電子告示牌，主要提供用路人有關合歡山地區停車空位資訊、杜鵑花季、交通管制措施及災害施工封閉等訊息，當山區出現濃霧時，也會提醒用路人注意行車安全。

中區分局指出，設置電子看板時已考量合歡山區為暗空公園，安裝設備時即設定顯示時間為早上6時至晚上6時，不過因系統產生誤差造成播放時段錯誤，才會在夜間開啟，影響到合歡山區夜間觀星及暗空公園功能。

中區分局表示，已請廠商緊急關閉看板，檢修系統及設備，為避免電子看板再發生異常，將把電子看板設在不影響合歡山暗空公園光害的合適地點，以提供遊客合歡山相關訊息。