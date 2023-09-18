彰化不只蛋黃酥 大元麻薯也賣中秋限定古早味綠豆椪

彰化不是只有蛋黃酥，50多年歷史的彰化排隊名店大元麻薯，在中秋節前兩周都會推出老饕們期待的綠豆椪，有魯肉、肉脯等四種口味，都是只有中秋節才吃得到的古早味，儘管各類糕餅食材近來都大漲，但綠豆椪仍維持一顆50元佛心價，供不應求。

位在彰化城隍廟旁的大元餅行，除豆沙、花生甜麻薯外，還有口味特別的鹹麻糬，以及蘿蔔酥、芋頭酥、香片酥、口酥餅等產品，均深受消費者歡迎，生意興隆，尤其是冬至時，都要大排長龍五、六十公尺。

其實很多人不知道，大元餅行除了麻薯以外，也賣中秋月餅，就是傳統的綠豆椪，且限定在農曆8月1日到8月14日期間販售，今年落在國曆9月15日到28日，很多老饕早已期待著這個古早味，才推出3天，訂單如雪片飛來。

大元餅行負責人許世昌說，中秋限定的綠豆椪，包括魯肉、肉脯、白香酥及芋頭酥，都是依傳統做法，自製豬油烘焙，餡料扎實，當天現做。雖然顧客各有所好，但仍以魯肉月餅帶有濃郁香味賣得最好。

許世昌說，儘管近年來因原物料上漲，很多糕餅跟著調漲，但大元餅店綠豆椪因為每年就只賣14天，每顆仍維持50元，一盒12顆共600元，為確保品質，不接受宅配，只接訂單到店取貨。

此外，大元食品也做蛋黃酥，廣受稱許，不輸給彰化排隊名店不二坊蛋黃酥，每顆45元，不二坊則要50元。