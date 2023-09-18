快訊

以無黨籍挑戰連任當選 北市議員宣布加入民進黨

首例！他欠稅不繳 4600萬元保單被強制執行

嗆王力宏別胡說八道 藍心湄自責：討厭那個死八婆樣子

彰化不只蛋黃酥 大元麻薯也賣中秋限定古早味綠豆椪

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
位在彰化城隍廟旁的排隊名店大元食品，以麻薯知名，中秋節也推出綠豆椪月餅。本報資料照片
位在彰化城隍廟旁的排隊名店大元食品，以麻薯知名，中秋節也推出綠豆椪月餅。本報資料照片

彰化不是只有蛋黃酥，50多年歷史的彰化排隊名店大元麻薯，在中秋節前兩周都會推出老饕們期待的綠豆椪，有魯肉、肉脯等四種口味，都是只有中秋節才吃得到的古早味，儘管各類糕餅食材近來都大漲，但綠豆椪仍維持一顆50元佛心價，供不應求。

位在彰化城隍廟旁的大元餅行，除豆沙、花生甜麻薯外，還有口味特別的鹹麻糬，以及蘿蔔酥、芋頭酥、香片酥、口酥餅等產品，均深受消費者歡迎，生意興隆，尤其是冬至時，都要大排長龍五、六十公尺。

其實很多人不知道，大元餅行除了麻薯以外，也賣中秋月餅，就是傳統的綠豆椪，且限定在農曆8月1日到8月14日期間販售，今年落在國曆9月15日到28日，很多老饕早已期待著這個古早味，才推出3天，訂單如雪片飛來。

大元餅行負責人許世昌說，中秋限定的綠豆椪，包括魯肉、肉脯、白香酥及芋頭酥，都是依傳統做法，自製豬油烘焙，餡料扎實，當天現做。雖然顧客各有所好，但仍以魯肉月餅帶有濃郁香味賣得最好。

許世昌說，儘管近年來因原物料上漲，很多糕餅跟著調漲，但大元餅店綠豆椪因為每年就只賣14天，每顆仍維持50元，一盒12顆共600元，為確保品質，不接受宅配，只接訂單到店取貨。

此外，大元食品也做蛋黃酥，廣受稱許，不輸給彰化排隊名店不二坊蛋黃酥，每顆45元，不二坊則要50元。

彰化生活美食地圖情報站版主楊語絃說，大元餅行推出的綠豆椪，因以古法製作，餡料新鮮扎實，比起其他名店產品，可說物美價廉，除牢牢綁住老主顧外，也吸引很多年輕族群，尤其是魯肉及肉脯口味，甜中帶鹹，吃起來比較不會膩。

大元食品也做蛋黃酥，廣受稱許，不輸給彰化排隊名店不二坊蛋黃酥，每顆45元，不二坊則要50元。記者劉明岩／攝影
大元食品也做蛋黃酥，廣受稱許，不輸給彰化排隊名店不二坊蛋黃酥，每顆45元，不二坊則要50元。記者劉明岩／攝影
50多年歷史的彰化排隊名店大元麻薯，在中秋節前兩周推出的綠豆椪，有魯肉、肉脯等四種口味，都是只有中秋節才吃得到的古早味。圖／楊語絃提供
50多年歷史的彰化排隊名店大元麻薯，在中秋節前兩周推出的綠豆椪，有魯肉、肉脯等四種口味，都是只有中秋節才吃得到的古早味。圖／楊語絃提供
50多年歷史的彰化排隊名店大元麻薯，在中秋節前兩周推出的綠豆椪，有魯肉、肉脯等四種口味，都是只有中秋節才吃得到的古早味。圖／楊語絃提供
50多年歷史的彰化排隊名店大元麻薯，在中秋節前兩周推出的綠豆椪，有魯肉、肉脯等四種口味，都是只有中秋節才吃得到的古早味。圖／楊語絃提供
位在彰化城隍廟旁的排隊名店大元食品，以麻薯知名，中秋節也推出綠豆椪月餅。記者劉明岩／攝影
位在彰化城隍廟旁的排隊名店大元食品，以麻薯知名，中秋節也推出綠豆椪月餅。記者劉明岩／攝影

中秋節 彰化 蛋黃酥

延伸閱讀

彰化肉品市場官網被駭一周 對外官網仍斷網迄今無法修復

食材的超級產地 彰化食農教育與日本專家交流

學童肥胖比例高…彰化連10年辦「1元慢跑」 師生累積跑地球106圈

23日來彰化看草蜢、謝金燕大咖表演 交通資訊看過來

相關新聞

合歡山暗空公園不暗黑 可怕紅光讓山頭瞬間成地獄

合歡山於2019年獲國際暗天協會認證通過，成為台灣首座、亞洲第3座國際暗空公園，但當地紅光LED電子看板入夜後釀光害，影...

台中國慶焰火今晚試放5分鐘 1500發焰火彈點亮夜空

112年國慶焰火睽違9年回歸台中，將於今晚9時10分試放5分鐘，讓民眾搶先目睹，將有3吋至6吋不等逾1500發焰火彈，結...

台中州廳二度舉行再利用說明會 議員批定位不明確如「大雜燴」

國定古蹟「台中州廳」主建築修復工程已完工，後續進行內部裝修活化。中市府今日二度舉行再利用計畫說明會，除維持辦公廳舍、藝文...

彰化不只蛋黃酥 大元麻薯也賣中秋限定古早味綠豆椪

彰化不是只有蛋黃酥，50多年歷史的彰化排隊名店大元麻薯，在中秋節前兩周都會推出老饕們期待的綠豆椪，有魯肉、肉脯等四種口味...

彰化肉品市場官網被駭一周 對外官網仍斷網迄今無法修復

彰化縣肉品市場本（9）月11日遭駭客攻擊和勒索「比特幣」，官網當機24小時，先修復電腦拍賣交易系統，每日拍賣毛豬不成問題...

結合經典卡通「比得兔」 中捷中秋推「小小站長」體驗

台中捷運合作經典卡通明星——「比得兔」，打造比得兔彩繪列車，並將在29日、中秋連假首日，推出2場「台中捷運小小站長體驗」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦