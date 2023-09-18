彰化肉品市場官網被駭一周 對外官網仍斷網迄今無法修復

彰化縣肉品市場本（9）月11日遭駭客攻擊和勒索「比特幣」，官網當機24小時，先修復電腦拍賣交易系統，每日拍賣毛豬不成問題，但對外官網仍斷網；肉品市場今天表示，迄今無法修復，將朝向建置內、外網，避免外部攻擊全部淪陷。

彰化縣肉品市場和大安肉品市場都遭駭客攻擊，11日上午準備開機拍賣時，首頁出現很多英文字，要求支付比特幣解開封鎖，彰化縣肉品市場當天停止拍賣，找電腦工程師緊急搶救，12日凌晨1點多電腦拍賣交易系統恢復正常運作，但官網無解。

彰化縣肉品市場表示，過去內網和外網是同一個系統運作，被外部攻擊時，內、外網同時當機，經電腦工程師斷開連結內、外網，內網的拍賣交易系統可運作，每天由專人把拍賣行情等資料輸入中央畜產會，因擔心駭客繼續攻擊，迄今不敢開放對外連網，導致外部點不進官網，電腦工程師將分別建置內、外網，等外網建置完成即重新開放。

中秋節將屆，彰化縣毛豬拍賣行情穩定，每公斤均價維持94元至96元，沒再出現97元至99元的高價，肉品市場預料為平穩秋節民生物價，拍賣行情不會再攀高峰，消費者無法點入肉品市場官網查看豬價，可改由中央畜產會官網進入。