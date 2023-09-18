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砸中捷釀1死…興富發建案復工！ 中市：完成賠償才能申請使照

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
興富發在台中建案「文心愛悅」因引發「中捷事件」，遭中市府勒令停工，13日已獲准復工。記者劉柏均／攝影
興富發在台中建案「文心愛悅」因引發「中捷事件」，遭中市府勒令停工，13日已獲准復工。記者劉柏均／攝影

興富發在台中建案「文心愛悅」，引發「中捷事件」釀1死10傷憾事，中市都發局勒令停工其在台中9起建案，經通過第4、第5方公正單位確認，各項缺失均改善完成後，中市府13日同意復工8案，至今仍有一案尚未復工。

都發局表示，該建案除依法由建商提送第3方公正單位（台中市土木技師公會）審核復工申請，都發局更提高標準，主動將該申請送交第4及第5方公正單位（臺灣省土木技師公會、臺中市結構工程技師公會）審核，確認各項缺失改善完成後，9月13日同意復工。

記者實地走訪工地，興富發文心愛悅外牆已掛起「獲准復工」告示，引發「中捷事件」的斷臂，仍殘破不堪的橫躺在工地內，工作人員在內工地內穿梭，開始復工工程。

市議員吳佩芸痛批，勒令停工才4個月，在興富發造成的損害賠償問題還沒有結果前，趁著議會臨時會進入尾聲，都發局馬上發出核准復工的公文，完全沒有對外說明，根本是在逃避監督。

「復工不代表准許使用執照。」局長李正偉強調，有關損壞捷運部分，營造公司已於7月21日提存2.61億元入捷運專戶，進入仲裁程序，若損鄰和捷運損害部分仍未依規解決，市府仍有駁准使用執照的把關權；依照施工管理辦法第34條等規定，須完成損害賠償，以及中捷無損害公共設施證明，才能申領使用執照。

都發局指出，興富發中捷案發生後，該公司全國各縣市相關建案均陸續停工接受審核，目前已陸續復工；其中興富發惠國段建案目前仍勒令停工，都發局將加強審核，未來亦透過工地聯合稽查和總體檢方式，避免類似意外再度發生。

興富發在台中建案「文心愛悅」因引發「中捷事件」，遭中市府勒令停工，13日已獲准復工，造成事故的斷臂仍橫躺工地中。記者劉柏均／攝影
興富發在台中建案「文心愛悅」因引發「中捷事件」，遭中市府勒令停工，13日已獲准復工，造成事故的斷臂仍橫躺工地中。記者劉柏均／攝影
興富發在台中建案「文心愛悅」。記者劉柏均／攝影
興富發在台中建案「文心愛悅」。記者劉柏均／攝影

中捷 興富發

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