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彰縣護濕地 近3年揪9畜牧場排汙

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
為維護彰化縣福寶及漢寶濕地的水環境，彰化縣環保局加強畜牧廢汙水汙染查核，環保局人員在放流口採水檢驗。圖／彰化縣環保局提供
為維護彰化縣福寶及漢寶濕地的水環境，彰化縣環保局加強畜牧廢汙水汙染查核，環保局人員在放流口採水檢驗。圖／彰化縣環保局提供

彰化縣福寶、漢寶濕地生態資源豐富，向來有「水鳥天堂」美譽，卻長期受到畜牧廢汙水汙染，近3年來，彰化縣環保局在福興及芳苑查獲9家畜牧場違法排放，並輔導業者陸續共同成立廢水集中處理場，改善濕地水環境。

福寶濕地除了受畜牧廢汙水威脅外，今年3月也傳出被濫倒廢棄土，縣長王惠美指示警方會同當地巡守隊加強巡視，也要求農業、地政等單位迅速依法處置，依違反區域計畫法裁罰地主，有效遏止濫倒。

彰化縣環保局指出，為改善福寶、漢寶濕地的水環境，彰化縣環保局在環檢警畜牧專案中，將福興及芳苑鄉內畜牧業列為重點管制熱區，從2021年至今，共查獲9家違法排放廢水，業者除已被法院判刑外，後續仍須改善場內廢水處理設施、設置水量水質自動監測設施、攝錄影監測等昂貴設施，付出相當代價。

環保局指出，今年持續針對福興、芳苑畜牧場密集專案查核，並整合現有民間守望相助隊巡查通報機制，公私協力一同守護環境，也透過輔導、稽查、取締等方式，強化監督管理畜牧業落實廢汙水處理設施操作。

環保局並積極督促輔導畜牧業者共同成立廢水集中處理場，目前全縣已有5間陸續設立，集中處理水質不佳的畜牧廢水至符合放流水標準，逐步將高汙染風險畜牧業對象汰除，提升當地水體品質。

濕地 水質 巡守 牧場

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