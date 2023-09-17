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台中通勤月票2個月熱賣6萬張 這項「公共運量」使用量最高

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
中部通勤月票推出後，2個月已賣超過6萬張，大眾運輸運量皆大幅提升。圖／台中市交通局提供
中部通勤月票推出後，2個月已賣超過6萬張，大眾運輸運量皆大幅提升。圖／台中市交通局提供

中部通勤月票自7月1日上路後，2個月熱賣超過6萬張定期票。台中市交通局長葉昭甫表示，全國最便宜的優惠方案激勵銷量，尤其9月開學，8月28日至31日4天即增加約0.88萬張，帶動市區公車台中捷運及公共自行車運量大幅成長，公車運量與去年同期增加15%，台中捷運也刷新紀錄，日均運量逾3.5萬人次。

葉昭甫表示，中部通勤月票上路2個多月來，經分析民眾持定期票搭乘公共運具次數，市區公車使用比例居冠，約占36%、台鐵約占30%、捷運約占25%及公共自行車約占9%。

葉昭甫說，市區公車在110年5月疫情爆發後大幅銳減，與疫情爆發前相比，最嚴重時平日運量僅剩約15%，後續運量緩慢回升。通勤月票推出後，公車運量與去年同期增加15%；台中捷運運量更是連續兩個月刷新紀錄，7月份日均運量3.5萬人次，8月份日均運量3.7萬人次；公共自行車部分，騎乘人次相較去年同期增加14%。

交通局表示，中彰投苗通勤月票方案，台中市民月票699元，非台中市民999元；台中境內定期票市民299元，非市民599元，自6月15日起預購獲熱烈迴響，截至8月底販售超過6萬張定期票，尤其9月開學季，學生族群購買量爆增，統計自8月28日至31日共4天，定期票快速增加0.88萬張。

交通局提醒，購買定期票後30日內務必至市區公車、公路客運、台中捷運及台鐵等通路搭乘，完成開卡啟用，公共自行車暫時不提供啟用功能，於捷運站及台鐵車站開卡啟用時，務必走定期票TPASS專用通道進站，以避免誤扣。民眾如要續購，得持原票卡於卡片內原有定期票有效期間屆滿前10日內辦理續購，續購的定期票開始日期為卡片內定期票到期日的隔日。

台中捷運 公車 自行車

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