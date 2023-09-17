「人間條件八」29日台中首演 詮釋退休老人危機感與重組家庭

綠光劇團推出吳念真編導「人間條件八-凡人歌」，日前開賣6小時，台北國家戲劇院6500席全數完售，劇團緊急加開台北城市舞台4場次，不到3天也已完售，引起粉絲哀號搶不到票。9月29日至10月1日該劇將在台中國家歌劇院首演，還沒買到票的觀眾，把握最後機會。

「人間條件八」除了揭露三代家庭問題外，更觸及退休與樂齡議題。吳念真表示，「以前都說人生70古來稀，現在是人生70才開始」，這是一部喜劇，與過往人間條件系列作品不同，沒有死人、也沒有哭泣的場面，故事圍繞在69歲退休老人的處境。

吳念真創造一個當代重組家庭，裡頭有主角與前妻生的大兒子一家三口、二婚的老妻子、還有妻子前段婚姻的女兒，故事涵蓋了銀髮族的心靈危機，與自我實踐等議題。

由綠光黃金班底導演陳希聖飾演主角廖明燦，退休在家無所事事，仍希望自己被尊重、被聆聽、被需要。有「國民媽媽」稱號的金鐘影后王琄飾演廖妻，二婚的兩人各有與前任所生的孩子，卻始終無法和對方像一家人般相處。

廖明燦第一段婚姻的兒子大同，由滅火器樂團主唱、剛入圍金鐘58戲劇節目男配角獎的楊大正飾演，演歌雙棲的林雨宣則化身大同的嗆辣妻子雨靜，兩人不僅要共同解決錢關問題，還有一個正處叛逆期的國中生仁凱，此角特別找來「大嘻哈時代」竄紅的新生代饒舌歌手青蛙詮釋。

自2001年「人間條件一」至「人間條件七」，已累積約56萬人次進入劇場欣賞，累積高口碑及好評，這次「人間條件八-凡人歌票房告捷，除加開場次外，還邀請綠光台柱柯一正、金鐘影后楊麗音、實力派演員朱宥琳加入演出，輪番逗樂劇迷。