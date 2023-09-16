玉山八通關越嶺等3路線開放 登山留意路況
玉山國家公園管理處公告，開放八通關越嶺線、新康山線及瓦拉米線3條登山路線；玉管處指出，先前已開放玉山主群峰線等登山步道，不過民眾登山時仍應注意路況。
先前受海葵颱風影響，玉山國家公園內多條登山步道崩坍嚴重，玉管處派員進行搶修，先前玉山主峰及群峰線、八通關線、南二段步道線、秀姑巒線及馬博拉斯橫斷線已搶通開放登山。
玉管處昨天再發公告說明，八通關越嶺線、新康山線及瓦拉米線也從即日起開放登山，其中瓦拉米線步道因颱風過境，崩坍嚴重，經搶修後恢復開放，目前園區只剩南橫三山及關山步道系統，因南橫公路中斷無法通行，需等道路搶通才能恢復入山。
玉管處指出，園區內八通關越嶺線、新康山線及瓦拉米線等步道雖已開放登山，不過最近山區仍易有降雨，地質不穩，常有落石、崩塌情形，入園時仍應注意路況及自身安全。
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