快訊

銷毀5100萬顆蛋花2億？李彥秀曝「這數字」：嚴重低估

老師不想開、學生不願修！全英語課程惡性循環 政大盼靠1效應突破

玉山八通關越嶺等3路線開放 登山留意路況

中央社／ 南投縣16日電

玉山國家公園管理處公告，開放八通關越嶺線、新康山線及瓦拉米線3條登山路線；玉管處指出，先前已開放玉山主群峰線等登山步道，不過民眾登山時仍應注意路況。

先前受海葵颱風影響，玉山國家公園內多條登山步道崩坍嚴重，玉管處派員進行搶修，先前玉山主峰及群峰線、八通關線、南二段步道線、秀姑巒線及馬博拉斯橫斷線已搶通開放登山。

玉管處昨天再發公告說明，八通關越嶺線、新康山線及瓦拉米線也從即日起開放登山，其中瓦拉米線步道因颱風過境，崩坍嚴重，經搶修後恢復開放，目前園區只剩南橫三山及關山步道系統，因南橫公路中斷無法通行，需等道路搶通才能恢復入山。

玉管處指出，園區內八通關越嶺線、新康山線及瓦拉米線等步道雖已開放登山，不過最近山區仍易有降雨，地質不穩，常有落石、崩塌情形，入園時仍應注意路況及自身安全。

玉山國家公園 海葵颱風 南橫 登山步道 落石

延伸閱讀

6旬領隊率團攻玉山突發眼中風 直升機克服雲層吊掛下山

能高越嶺道風災受創山友詢問電話打爆 最快10月開放

富士山登山守則 垃圾自行帶下山

串連國際AI+智慧園區 新北林口森林步道優化成登山新秘境

相關新聞

彰化大城地瓜農有賺到 中央保證太陽能光電不進地瓜田

全國第二大地瓜（蕃薯）產地的彰化縣大城鄉，今天舉辦挖地瓜活動；大城蕃薯生產合作社理事主席陳啟峰表示，大城地瓜品質好受歡迎...

中市大坑1號步道體訓場啟用 13歲以上挑戰11道關卡掃QR教你玩

台中市大坑1號步道體訓場升級新完工，設置11道關卡給13歲以上民眾挑戰，有穿越叢林、巨木爬梯、平衡吊橋、軌道車等多種設施...

「老師我想念書」 弱勢學童心聲 南投各界募款圓心願

「老師，我想繼續唸書，但家裡經濟狀況可能沒辦法。」到了開學季，南投許多扶助家庭孩子吐露心中憂慮，南投家扶中心今天頒發秋季...

185名爺嬤重返台中湖心亭 湖畔初體驗美甲修眉笑出聲

台中公園已有120年歷史，乘載老一輩台中人的回憶。弘道老人基金會台中服務處今舉辦「湖畔漫步舞台SHOW」活動，沿公園地標...

台中忠孝夜市六成攤販遭瘋狂檢舉占路 攤商嘆生意難做

台中市忠孝路觀光夜市180攤商有105攤遭檢舉「占用道路」，非營業時間未將攤車、攤架移除，影響交通，被經發局、警察局開罰...

夾雜回收物、廚餘 溪州焚化爐進場破袋檢查11鄉鎮市被拒收垃圾

彰化縣府環保局發現新冠肺炎疫情之後，縣內家戶垃圾量有增無減，甚至許多垃圾袋內夾雜回收物、寶特瓶，今年8月起加嚴溪州焚化廠...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦