彰化伯立歐家園盼12年今動工 女星感動差一點落淚

經過籌募12年，彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會今天舉行伯立歐家園動工感恩禮拜，逾200名善心公司企業和公益團體代表出席觀禮。藝人梁佑南說，看到眾人100元到100萬元的集資，過程中遭遇很多困難，她看到一步步走到今天的動工，幾乎流下眼淚。

伯立歐家園位在竹塘鄉，空間規畫包括小兒麻痺紀念館、教堂、日間照顧中心和住宿家屋，竹塘鄉長蔡碩任、二林鎮長蔡詩傑、二林鎮農會總幹事邱士平、竹塘鄉農會總幹事詹光信、立法委員謝衣鳳、立法委員參選人吳音寧和縣政府、衛生局官員與會，捐款的公司企業和公益團體代表人受邀到場接受喜樂小兒麻痺關懷協會感謝。

喜樂小兒麻痺關懷協會10多名會員演唱「伯立歐之歌」揭開動工典禮序幕，協會理事長陳忠盛表示，他和數百名小兒麻痺幼童得到喜樂保育院創辦人瑪喜樂的疼愛和協助，藉由輔具站立，能以平視角度跟一般人講話，19年前長大的小兒麻痺院生成立喜樂小兒麻痺協會，看見雙老時代來臨，12年前推動成立伯立歐家園，希望為弱勢會員提供終老庇護場所。