百年老屋開深夜咖啡廳 李允文從繁華台北回彰化圓夢

長期在台北網路行銷公司工作的李允文，不再迷戀台北熱鬧繁華的夜生活，5年前，返回家鄉彰化創業，憑著曾在咖啡店工的經驗，在彰化市永樂街找到一間百年老厝，勇敢開了「咖啡烟」深夜咖啡廳，年輕人很喜歡，她希望有更多年輕人前來創業群聚，活絡永樂街。

隱身在彰化市永樂街199號的「咖啡烟」，2018年12月開幕，店面後方緊鄰全台第一座供奉開漳聖王的「彰邑威惠宮」，「咖啡烟」也是一棟具有百年屋齡的老房子，彰化縣長王惠美今天專程前往訪視，還特別頒發30萬元創業獎勵金，給予李允文築夢創業的成果肯定及鼓勵，歡迎大家前往品味年輕人用心的好滋味。

王惠美 指出，彰化縣政府每年都編列「青年創業獎勵補助1000萬元」，協助縣籍青年圓夢，只要設籍彰化縣18歲至45歲的青年朋友，上滿創業研習課程達30小時，就可以提案來申請「創業圓夢類」每人最高補助30萬元，希望青年可以勇敢實現創業藍圖，讓更多青年回鄉發展，一起留在家鄉打拚，讓彰化品牌繼續發光發熱。

縣府青年處表示，「咖啡烟」創辦人李允文在返鄉創業前，長期在臺北網路行銷公司工作，但是台北的繁華無法取代留在家鄉的踏實感，因此放棄原有工作，回來彰化開間具有老宅特色的深夜咖啡廳，為了實現創業夢想，除了進修學習，也在咖啡店工作四年多，累積實務經驗，掌握咖啡店營運訣竅。

李允文以年輕人很喜歡老屋的味道，因此咖啡廳命名為「咖啡烟」，感念爺爺當初對於她回鄉創業的支持，現場有獨家特調咖啡、招牌手作甜點，還有販售炸物，以及充滿人情味的服務，盼吸引更多青年朋友聚集在一起創業拉麵店、餐飲業等群聚，給更多青年朋友有更多活動及夜間聚會的去處。

李允文說，對於創業的青年人來說，彰化縣青年就創業補助是非常好的政策，並且邀請到非常多的職人來演講，她雖然不懂政治，但對於這項政策真的是非常的有感。5年前，她毅然決然回來故鄉創業，在永樂街這條街上開了咖啡店，先生也非常支持，跟她一起做下去，讓彰化的鄉親即使在深夜的時候，也會到她的店裡來喝咖啡。

近期在「咖啡烟」左右兩旁陸續出現拉麵店等不同型態的餐飲業者，成為青年夜晚聚會首選，讓早已習慣日落而息的永樂街道，重新點亮夜晚的繁華。

李允文說，在創業的路上不孤單，期望用自己創業成功的案例，在永樂街撒小種子發芽，讓更多年輕朋友認識永樂街即使晚上也是很熱鬧。她也會利用補助金在實體店面、網路上做更多宣傳，讓全台灣的人都能夠看見彰化。