南投縣農會研發梅子茶點 開創好滋味

梅子產品常見話梅、脆梅等初級加工品，為提升南投梅子價值，南投縣農會與弘光科技大學合作研發一口酥、千層棒、雪花派等茶點，以南投好滋味開創市場。

南投縣是台灣重要青梅產區，南投縣農會以梅子為主角推出「梅宴」系列產品一直受好評，透過青梅加工增加價值，南投縣農會與弘光科技大學產學合作，中秋佳節前推出新產品梅子一口酥、梅子千層棒、梅子雪花派，也研發梅子麵包、梅子月餅試作品。

南投縣農會常務監事陳文忠、總幹事曾明瑞、南投縣政府農業處長蘇瑞祥等人今天出席發表會，曾明瑞致詞表示，南投高山茶聞名國際，歡迎來買好茶、梅子一口酥等新產品，一口好茶一口糕點滋味絕佳，配合中秋佳節，更推出滿千送百、好禮加價購等優惠。

弘光科大研究發展處研發長林聖敦接受中央社記者訪問表示，過去梅子初級加工製成話梅等產品，為提升梅子產業價值，並與常見的鳳梨酥區隔市場，因此以異麥芽寡糖、南投梅子等原料推出梅子等茶點，未來繼續開發新產品。