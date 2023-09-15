聽新聞
test
0:00 / 0:00
春水堂是全台用花量最大單一企業 台中17分店舉辦花卉特展
台灣百合產業發展協會、行政院農業部農糧署合作，最近在春水堂台中的17家分店舉辦「花韻茶香 意綿延」特展，將百合花與中華花藝巧妙融合，讓大家在茶香中看到百合花之美以及花農們努力的成果，也讓台灣百合產業邁向新的里程。
台中百合產業發展協會理事長羅弘奇說，百合花是國內的最大宗花卉，每年產量有5千萬枝，產區夏季在南投仁愛、阿里山，冬季在后里和新社。春水堂是全國使用花卉最大的單一企業，一年就用掉7百萬元的花卉，每家分店每周都布置新鮮花卉，且是知名的茶館，因此與其合作，希望藉著展出讓顧客看見國產花卉之美。
中華花藝台中推廣協會理事長王儷妃說，將花卉融入生活、在生活中增添花卉藝術，是台灣百合產業發展協會與台中市中華花藝推廣協會致力目標，今年邁入第二年，展期至11月30日，將帶來3百多件的作品展出藉此推廣在地花卉。
中華花藝特約教室聯誼會會長王愛珠說，花藝之美不是在於花的形香色，而是有非常深的內蘊在其中，在春水堂的秋山堂這品茗空間，就像是課本上的場景實景重現，非常感動。
農業部農糧署花卉產業科科長顏雯玲說，活動把茶與花結合，希望藉此將花藝美學向外推展，落實到民眾日常生活當中。百合花代表著純潔、高尚以及和平，而中華花藝則散發出深厚的文化內涵。展覽匯集了台灣百合產業發展協會會員種植的頂級國產百合花卉，以及中華花藝的精髓之美。
她說，期待觀眾能在展覽中感受花香的飄逸，中華花藝的藝術，透過春水堂的不懈努力，一同編織出文化永恆的華章。
包括中華花藝文教基金會董事長蔡金鍊、中華花藝文教基金會執行長黃世承、中華花藝台中推廣協會理事長王儷妃、中華花藝特約教室聯誼會長王愛珠和農業部農糧署花卉產業科科長顏雯玲等人日前都出席了開幕式。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言