春水堂是全台用花量最大單一企業 台中17分店舉辦花卉特展

台灣百合產業發展協會、行政院農業部農糧署合作，最近在春水堂台中的17家分店舉辦「花韻茶香 意綿延」特展，將百合花與中華花藝巧妙融合，讓大家在茶香中看到百合花之美以及花農們努力的成果，也讓台灣百合產業邁向新的里程。

台中百合產業發展協會理事長羅弘奇說，百合花是國內的最大宗花卉，每年產量有5千萬枝，產區夏季在南投仁愛、阿里山，冬季在后里和新社。春水堂是全國使用花卉最大的單一企業，一年就用掉7百萬元的花卉，每家分店每周都布置新鮮花卉，且是知名的茶館，因此與其合作，希望藉著展出讓顧客看見國產花卉之美。

中華花藝台中推廣協會理事長王儷妃說，將花卉融入生活、在生活中增添花卉藝術，是台灣百合產業發展協會與台中市中華花藝推廣協會致力目標，今年邁入第二年，展期至11月30日，將帶來3百多件的作品展出藉此推廣在地花卉。

中華花藝特約教室聯誼會會長王愛珠說，花藝之美不是在於花的形香色，而是有非常深的內蘊在其中，在春水堂的秋山堂這品茗空間，就像是課本上的場景實景重現，非常感動。

農業部農糧署花卉產業科科長顏雯玲說，活動把茶與花結合，希望藉此將花藝美學向外推展，落實到民眾日常生活當中。百合花代表著純潔、高尚以及和平，而中華花藝則散發出深厚的文化內涵。展覽匯集了台灣百合產業發展協會會員種植的頂級國產百合花卉，以及中華花藝的精髓之美。

她說，期待觀眾能在展覽中感受花香的飄逸，中華花藝的藝術，透過春水堂的不懈努力，一同編織出文化永恆的華章。