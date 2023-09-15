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日月潭伊達邵水上自行車道將完工
日月潭伊達邵水上自行車道工程一波多折，日月潭國家風景區管理處表示，受日月潭水位下降影響，工期一延再延，近日已確定將完工驗收，趕在萬人泳渡、花火節前可開放使用；單車族往來伊達邵碼頭與纜車站，還能延長到九蛙平台，不必再與汽、機車爭道。
日管處指出，去年起公告封閉原有伊達邵親水步道，主要是改善環湖步道老舊及溼滑問題，同步闢建水上自行車道，可串連伊達邵至纜車站，原本預計在今年清明連假前開放，但工程一波多折，先延後到端午節，後又延到暑假。
伊達邵水上自行車道全長約600公尺，從2021年8月開工後，日月潭處於滿水位狀態，水下基樁耗時太久，基樁完成要架設步道橋面板時，卻碰上旱季水位大降，原規劃以水路載送施工材料、機具，只好改採陸運；隨後又因梅雨、颱風接踵而來，車道鋪面、灌漿工程再度延後，直到上周才大致完工。
日管處表示，水上自行車道近日將完工驗收，可趕在9月24日「萬人泳渡」前啟用，讓遊客有新景點，可欣賞日月潭美景。
日管處表示，日月潭環湖自行車道總長30公里，位於向山遊客中心的水上自行車道，曾獲美國CNN評選為全球10大最美自行車道；沿著潭邊新闢另條水上自行車道，可從伊達邵至纜車站，再一路騎到九蛙平台，打造真正的環湖運動車道。
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