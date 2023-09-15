高美濕地交通瓶頸 美堤街爭取拓寬

高美濕地遊客多，主要道路美堤街北段有300公尺瓶頸，遊客駕車改走高美路，造成周邊道路塞車，未來高美燈塔開放後，地方擔心會更嚴重。立法院副院長蔡其昌昨召集會勘，協調國產署撥用土地，將美堤街銜接護岸路狹窄處拓寬，完工後可改走護岸路，降低交通衝擊。

高西里長洪曜南表示，高美濕地遊客多，造成地方垃圾量變多、塞車問題嚴重，假日常塞車數小時、有家歸不得，希望加強交通管制，同時拓寬瓶頸段，解決居民問題。

美堤街原本為雙線道，往北經過高美路後，有300公尺僅有單線道，許多遊客會改走高美路，導致高美濕地周邊社區塞車；位於瓶頸段的高美燈塔，航港局已規畫為民宿燈塔，預計年底完工，將吸引更多遊客與車流。

蔡其昌昨與國產署、水保局、台中市建設局、交通局等，會勘美堤街瓶頸段。蔡其昌說，高美濕地周邊尚未辦理都市計畫變更，市府未提出整體規畫與願景，有國際級景點，但遊客抱怨服務機能不足，例如停車位、商業服務不夠等，連廁所都不夠用。

蔡其昌表示，美堤街北段屬於農路，會勘後爭取國產署無償撥用土地，請水保局補助改善農路，拓寬美堤街北段從單線道變成雙線道，打通高美濕地交通瓶頸點，也降低高美燈塔民宿完工後的車流問題。

議員王立任說，高美濕地帶來觀光客，但衝擊到在地民眾生活，常因塞車有家歸不得，未來美堤街北段拓寬後，遊客可銜接護岸路，不必再轉入高美路，可改善當地交通，盼早日完工。