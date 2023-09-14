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中華民國農會65年老建築拆了 改建後引進大型購物中心

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中華民國農會最近正在拆除，區內還有蔗糖鐵道通過。圖／取自臉書老台中的懷舊記憶
中華民國農會最近正在拆除，區內還有蔗糖鐵道通過。圖／取自臉書老台中的懷舊記憶

位在台中市大里中興路已65年的中華民國農會最近拆除中，因是不少人的記憶，引起許多討論。農會總幹事張永成今天說，因建築過於老舊，早已超過使用年限成了危樓，所以要改建。未來新大樓完成，不僅改善使用空間，也將引進大型購物中心（shopping mall）有助地方商業活動。

對於老建築要拆了，許多在地人紛在網路上表示懷念，陳姓地方人士就在臉書上說「更早前還有蔗糖鐵道通過，省農會前有票亭」、「小學同學群組說，省農會要拆建了，趕緊趁回家去看看」、「省農會也是60、70年代農產品外銷推動重要單位，像洋菇外銷（我們叫松茸）時期，有陣子，內新村婦女全到省農會裝玻璃罐松茸，我現在都還可以想起那個薰悶的味道。」

張永成說，中華民國農會1957年因政府的疏遷計畫，與台灣省政府、省議會一起自台北南遷，除了省府和省議會分別到南投和霧峰，當時省農會落腳大里並興建房舍，隔年進駐，至今已65年。

他說，新建築是地下三樓、地上七樓，含地下室總面積有8千多坪，地上1至7樓有5千多坪，除了約2千5百坪辦公使用，其餘約有3個樓層約3千坪，將引進大型購物中心，以多元運用。

張永成說，改建將花3年時間，目前則租用中興大學位在霧峰吉峰西路68號的農業試驗場辦公。

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