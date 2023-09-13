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兩老生病失業...隔代教養童靠補助度日 彰化家扶送禮救急

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化家扶扶幼委員會主委陳志池和多名扶幼委員今天到二林鎮探望受扶助家庭，並致贈中秋賀禮。記者簡慧珍／攝影
彰化家扶扶幼委員會主委陳志池和多名扶幼委員今天到二林鎮探望受扶助家庭，並致贈中秋賀禮。記者簡慧珍／攝影

再過半個月是中秋節，彰化家扶中心扶幼委員會即日起風塵樸樸展開慰問，今天到扶幼委員會主任委員陳志池的故鄉二林鎮探視3戶受扶助家庭，贈送中秋禮金和多項民生物資之外，張姓小姊妹還得到渴望已久的一座玩具廚房料理台，十分開心。

彰化家扶扶幼委員會6名委員和家扶高級專員林滿麗，今天下午到張姓等三戶受扶助家庭送中秋禮品。到訪的第一戶張姓姊妹是隔代教養孩童，她們的外祖父中風後無法工作多年，家計落在農業臨時工的外祖母肩上，近日張童的外祖母因高血壓不穩定而暫停工作，一家老小四口全靠社會福利補助。

就讀小五的張童今天下午上學，就讀幼兒園小班的妹妹先放學在家，和外祖父母等扶幼委員到來，張小妹看到禮物時雀躍不已，她的外祖父母一直向陳志池等家扶扶幼委員道謝。

「出爐麵包香味就是幸福的滋味。」陳志池出生二林鎮萬興，家中食指浩繁，他年幼家貧，每次放學走路經過麵包店剛好遇到麵包出爐時間，聞著麵包香味，讓飢腸轆轆的他立下決心長大要開麵包店。

經過一番努力陳志池如願以償，開設十多家連鎖麵包店，2015年加入彰化扶家扶幼委員會，捐款百萬元支持彰化家扶興建員林服務處新館，今年創業滿30年，中秋前和各扶助委員返鄉關懷家鄉貧困子弟，希望他們安心順利的求學與成長。

彰化 隔代教養 家扶中心

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