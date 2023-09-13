兩老生病失業...隔代教養童靠補助度日 彰化家扶送禮救急

再過半個月是中秋節，彰化家扶中心扶幼委員會即日起風塵樸樸展開慰問，今天到扶幼委員會主任委員陳志池的故鄉二林鎮探視3戶受扶助家庭，贈送中秋禮金和多項民生物資之外，張姓小姊妹還得到渴望已久的一座玩具廚房料理台，十分開心。

彰化家扶扶幼委員會6名委員和家扶高級專員林滿麗，今天下午到張姓等三戶受扶助家庭送中秋禮品。到訪的第一戶張姓姊妹是隔代教養孩童，她們的外祖父中風後無法工作多年，家計落在農業臨時工的外祖母肩上，近日張童的外祖母因高血壓不穩定而暫停工作，一家老小四口全靠社會福利補助。

就讀小五的張童今天下午上學，就讀幼兒園小班的妹妹先放學在家，和外祖父母等扶幼委員到來，張小妹看到禮物時雀躍不已，她的外祖父母一直向陳志池等家扶扶幼委員道謝。

「出爐麵包香味就是幸福的滋味。」陳志池出生二林鎮萬興，家中食指浩繁，他年幼家貧，每次放學走路經過麵包店剛好遇到麵包出爐時間，聞著麵包香味，讓飢腸轆轆的他立下決心長大要開麵包店。

經過一番努力陳志池如願以償，開設十多家連鎖麵包店，2015年加入彰化扶家扶幼委員會，捐款百萬元支持彰化家扶興建員林服務處新館，今年創業滿30年，中秋前和各扶助委員返鄉關懷家鄉貧困子弟，希望他們安心順利的求學與成長。