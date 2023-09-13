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公所爭取...溪湖糖廠擴大優惠 溪湖鎮上班公教比照鎮民

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖糖廠擴大優惠對象，在溪湖鎮服務的公教人員出示員工證可比照鎮民享有購買冰品、搭乘小火車的折扣福利。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖糖廠擴大優惠對象，在溪湖鎮服務的公教人員出示員工證可比照鎮民享有購買冰品、搭乘小火車的折扣福利。記者簡慧珍／攝影

彰化縣溪湖鎮長何炳樺擔任大竹里長期間，多次爭取溪湖糖廠給鎮民優惠，如今當上鎮長，溪湖糖廠給足面子，同意自10月1日起在溪湖鎮服務的公教人員到糖廠購買冰品和搭乘觀光小火車，結帳時出示證件均比照鎮民享有優惠。

溪湖糖廠位在溪湖鎮大竹里，何炳樺擔任里長時，爭取溪湖糖廠給鎮民優惠，2020年爭取到設籍溪湖的民眾到溪湖糖廠購買冰品，出示身分證享平日8折、假日9折的優惠，搭乘觀光小火車半價，今年10月1日起的優惠擴大至溪湖鎮公所、水利署溪湖工作站、溪湖衛生所、溪湖地政事務所、溪湖戶政事務所、彰化縣消防局溪湖分隊、彰化縣警察局溪湖分局、溪湖派出所、媽厝派出所、溪湖鎮各高中、國中、國小教職員工。

溪湖鎮公所同時預告9月17日上午9點到下午4點在溪湖糖廠大草原區，舉辦溪湖鎮農特產品展售會，將招待享用高麗菜飯、炒米粉、3頭烤大豬、1000支枝仔冰免費品嘗，另準備水上樂園、遊樂設施和贈送1千支水槍給兒童遊玩，及歌視歌星演唱會與民眾同樂。

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