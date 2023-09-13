彰化市彰南路停車亂象多 地方爭取大竹排水溝加蓋做停車場

彰化市彰南路商家林立，住宅密集，卻長期沒有公有停車場，彰化縣府各局處今到大竹排水溝北端會勘，地方里長盼解決停車問題，縣府交通處指出，在縣議會十月底定期會前，會先提出該區域的停車計畫，針對大竹橋南北端的溝面，畫出停車場動線格位示意圖進一步評估。

彰南路一段到二段約3公里距離長期沒有停車場，就連停車格都沒有，民眾臨停狀況多，地方爭取在現有的大竹排水溝北端100公尺處加蓋，並規畫為停車場，竹中里長何則諭表示，多年前就有提出構想卻遲未有進展，這是對在地居民是很重要的公共設施，可改善停車亂象。

楊子賢表示，彰南路沒有一個路側停車或路外停車場，民眾來到此處消費只能各憑本事找車位，路人也不得不亂停、違停，因不屬於都市計畫區內土地，也沒有公有地適合做停車場，未來的東區擴大都市計畫，該處也不是優先發展區域，顯見歷屆縣府投入的公共資源，不僅少而且慢，影響當地發展。

不過縣府水資處考量到加蓋可能影響到排水狀況，水資處表示，大竹排水溝屬於縣府管轄的區域排水，但土地所有權屬於農田水利署，土地的使用轉移會是要注意的點，關於區排加蓋的計畫會針對流水斷面的防洪標準、清淤方式，會進行詳細研究分析與審查。

現場人員也建議，既然要做停車場，也可將周邊的道路拓寬與涵洞設施等一併規畫，提高效益，不過當地里長希望盡快有停車空間，交通處表示，會先研究彰南路該區域的停車需求，目前交通處在縣府內分工，沒有任何工程規劃量能與經費，但會先提出停車研究計畫。

楊子賢指出，大竹排水溝北側100公尺加蓋粗估可以規畫約100個停車格，有了停車場草案，可有相關計畫的提案與經費編列，接下來會針對各項問題與各局處討論，逐一突破各問題爭點。