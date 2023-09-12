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台中再現單坪破百萬豪宅實登又被下架 地政局說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市水湳經貿園區的國際會展中心施工中。記者趙容萱／攝影
台中市水湳經貿園區的國際會展中心施工中。記者趙容萱／攝影

台中市水湳經貿園區去年底出現台中首例豪宅預售案單坪破百萬元實價登錄，超車中部房產領頭羊的七期重劃區豪宅，該筆實登很快被下架引熱議。台中市地政局證實，近期水湳有另一預售屋算案實登單坪售價超過百萬元被下架，原因為單價過高，案件不予揭露。

地政局說明，依據中央訂頒「不動產成交案件實際資訊申報登錄及預售屋銷售資訊備查作業手冊」規定，應篩選去除顯著異於市場正常交易價格及特殊交易資訊，其原則列舉如單價過高，不予揭露，因此該筆實登下架。

新崛起的水湳經貿園區被喻為台中「曼哈頓」，雖周邊生活機能尚未形成，甚至多處呈現整片空地，政府施設的中央公園完工啟用，台中綠美圖、智慧營運中心、水湳轉運中心、國際會展中心及中台灣電影中心等重大公共設施興築中。

水湳文商段「豐邑PARK ONE」頂樓戶預售案去年底實登揭露，總面積89.43坪以總價7814萬元成交，扣除車位後，每坪單價100.2萬元。台中市地政局查核發現，已揭露的14筆，單價落在7字頭到9字頭，單價過高或過低的案件如不具市場參考價值者先不予揭露，因此該筆登錄資訊被下架，不過，水湳建案也因此一戰成名。

水湳文商段「親家中央公園」2樓戶預售案今年7實登揭露，以2529萬元成交，總坪數含車位31坪，拆算車位單價來到102萬元。

中華民國不動產代銷公會全聯會理事長謝坤成認為，政府斥重金、花了10幾年將產業、藝文、交通、高端生活區域都整合在水湳經貿園區，尤其水湳「文商段」具有無法複製的自然景觀及未來性，更凸顯該區的豪宅稀有性。

台中市水湳經貿園區的國際會展中心施工中。記者趙容萱／攝影
台中市水湳經貿園區的國際會展中心施工中。記者趙容萱／攝影
台中市水湳經貿園區內的「台中綠美圖」由日本知名建築師妹島和世參與設計。圖／台中市政府提供
台中市水湳經貿園區內的「台中綠美圖」由日本知名建築師妹島和世參與設計。圖／台中市政府提供

台中市 重劃區 坪數

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