台中北屯等10區19日9點起停水 33小時影響30萬戶

台中市府經發局指出，自來水公司配合工程，預計9月19日上午9點起至20日傍晚6點停水，共計，33小時。停水區域包含北屯區、北區、中區、西區、東區、南區、南屯區、西屯區、大雅區及潭子區，約計25萬6998戶；水壓降低區域包含南屯區、西屯區、北屯區及潭子區，約計4萬5269戶，請市民提前儲水。

經發局表示，台水公司第四區管理處規劃設置51處臨時取水站，並通知停水區域的里長、地方民意代表、工業區、軍區、大用水戶及綜合醫院等。停水期間，市府已與台水公司建立網路即時通報平台，隨時掌握工程進度及復水情形。

台灣自來水公司第四區管理處配合台中市養護工程處辦理「台中市潭子區中山路一段386巷砌石護岸改建箱涵暨道路拓寬工程」，連同辦理「台中市北屯區北屯路(三光巷-北屯路212巷)∮1350公釐送水幹管檢修工程」。

經發局提醒，停水期間市民應關閉抽水機電源，避免馬達空轉而損壞或釀火災，復水後請將抽水機「排氣閥打開排氣｣，避免空氣阻塞無法進水。此外，水量運送過程及復水調配水量須分段排氣，於恢復供水時，大樓或用戶配水池及水塔須補滿水量，因此管線末端或巷弄區域將延後恢復供水，呼籲市民盡早儲水備用。

台水公司第四區管理處規劃設置51處臨時取水站可至網站( https://wateroffmap.water.gov.tw/map )查詢；另可洽詢1910免付費服務專線查詢停復水狀況，也歡迎市民加入台水公司LINE官方帳號( https://line.me/ti/p/@586zvzut )即時接收停水通知。