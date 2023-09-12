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玉山步道陸續開放 小心落石

聯合報／ 記者黑中亮／南投報導
玉山國家公園陸續開放各步道入園申請，不過山區降雨、地質不穩定，須注意自身安全。記者黑中亮／攝影
玉山國家公園陸續開放各步道入園申請，不過山區降雨、地質不穩定，須注意自身安全。記者黑中亮／攝影

玉山國家公園上周恢復玉山主峰、群峰線登山路線入園後，本周起恢復八通關線、南二段線、秀姑巒線，以及馬博拉斯橫斷線等4條登山路線的入園許可。玉管處強調，部分路線因連續風災影響尚未開放，呼籲需行經嘉明湖國家步道、南橫公路台20線東段者，留意該步道開放狀況與公路管制資訊。

玉山國家公園指出，玉山園區總面積10.3萬公頃，涵蓋南投縣、嘉義縣、高雄市、花蓮縣，為台灣陸域面積最大的國家公園；轄區分成一般遊憩區與玉山群峰、南橫三山及關山、南二段、八通關越嶺、馬博橫斷及新康橫斷等7大步道系統。

玉管處表示，各步道難度不同，遊客進入園區步道從事健行登山等戶外活動前，應先評估體能、經驗、天候狀況及裝備等登山安全條件後，選擇合適的等級別步道，預先規畫行程再進行。

玉山步道分級，0級的塔塔加遊憩區適合全年齡人口，可供輪椅及嬰幼兒車使用，1至2級南橫天池步道、八通關越嶺東段步道等設施良好，1天內可完成；3至5級屬偏遠山區，應具備地圖判讀、負重等應變能力，6級為積雪路段，應具備雪地攀登技能。玉管處表示，颱風過後，受外圍環流及低壓影響，山區仍有降雨，加上地質不穩常，有落石崩塌危險，呼籲民眾入園時，注意路況及自身安全。

玉山園區包括瓦拉米線、南橫三山等熱門登山路線，因受風災影響，目前仍在搶修中，其開放時間、條件及申請方式，屆時另行公告。

玉山國家公園 南橫 崩塌 嘉明湖

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