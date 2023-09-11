國軍同意讓路 中捷橘線可望過關

台中捷運橘線路線經過清泉崗空軍基地圍牆，全案審查卡關近1年半，經立委楊瓊瓔協調後，國防部近日發函給中府，同意空軍基地圍牆退縮，讓路給捷運；不過，配合基地線高，橘線O04站得微調站點到大雅市區，高架軌道緊鄰基地段得降低高度到10.99公尺以下。交通局表示，取得軍方同意後，橘線跨出一大步，將盡速修正送審。

中捷橘線起點從台中國際機場，行經大雅市區、水湳經貿園區、一中商圈到台中車站、中興大學與大里軟體園區，終點在霧峰原省議會，全長29.2公里，規畫高架車站15座、地下車站11座。

橘線路廊從O04站到O03站緊貼清泉崗基地圍牆，因涉及空軍戰機起降、基地防砲作戰限高，以及軍事機密等問題，中捷橘線可行性報告去年4月送交通部審議就卡關，中市府、國防部多次協調未果，直到6月楊瓊瓔召集協調會，才露出曙光。

交通局表示，7日收到國防部回函，市府方案已符合相關禁、限建高度管制，國防部也提出相關要求，將納入報告書中，修改後送交通部審議，爭取早日核定。

根據國防部回函，市府應把O04站遷移至大雅市區，在台水大雅營運處與中清路4段超商門市間，符合防空陣地高度管制規定，不得超過27.9公尺；橘線軌道經過第3連隊營門段，高度不得超過10.99公尺，配合輜重車輛出入營門，梁下淨高增降為6.99公尺，細部設計應與軍方討論，以利戰甲車進出與大型車輛迴轉。

國防部同意與路廊重疊得1540公尺長的基地圍牆退縮5公尺，不過遷移經費由市府負責，採取先建後拆、代建代拆進行，所需用地由國防部軍備局撥交。

交通局長葉昭甫表示，橘線路線沒有改變，只是在清泉崗基地段兼顧國防需要，微調車站站點，並根據禁限建高度規範調整。楊瓊瓔說，橘線報告審議卡關，幸好國防部「成全」。