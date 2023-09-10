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影／蔡壁如昨晚講錯清水地名由來 她今天再講一遍正確清楚版

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
民眾黨台中第一選區立委參選人蔡壁如昨晚在廟口開講時，講錯清水地名由來，也提到大甲鐵砧山，她今天再講一次地名由來，清楚且正確版。圖／取自蔡壁如臉書
民眾黨台中第一選區立委參選人蔡壁如昨晚在廟口開講時，講錯清水地名由來，也提到大甲鐵砧山，她今天再講一次地名由來，清楚且正確版。圖／取自蔡壁如臉書

民眾黨總統參選人柯文哲「廟口開講」首場昨晚在大甲鎮瀾宮大客車停車場舉辦，民眾黨台中第一選區立委參選人蔡壁如在台上說錯清水地名由來，將大甲鐵砧山說成在清水，蔡壁如今天自錄影片，再講一次清楚且正確版的地名由來。

蔡壁如強調，清水有鰲峰山，大甲有鐵砧山，她昨晚沒有表達清楚，她想跟大家說的重點是雪山上流下來的水非常輕澈、非常的乾淨，在日治時期，因此地發現一清澈的泉水，而改名為「清水」。

而「清水上面有座鐵砧山」，她要表達的是「清水上面就是大甲」，清水有鰲峰山、大甲有鐵砧山，這兩個地方她都常去；她強調，自己在拜訪基層過程，很喜歡台中海線的人文風情，海線是個很棒的地方，是個宜居的好地方，她會在這裡繼續生根。

她昨晚致詞時說，大甲溪與大安溪的水都來自雪山，雪山的水很清透乾淨，流過清水的地方，這是清水地名由來。清水上面有一座鐵砧山，鄭成功插劍找水源，有一天他來到清水，發現很淺的地方就有清澈的水，他就到鐵砧山插劍，所以清水的水很清澈，這就是清水地名由來；蔡壁如競選團隊昨晚說明，團隊有成員在台下發現蔡壁如口誤，這是她一時緊張口誤。

鐵砧山 蔡壁如 雪山

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