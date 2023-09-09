上百人目睹！石岡熱氣球嘉年華今早幸福升空 晚會照常舉行

台中市山城大盛事，一年一度石岡熱氣球嘉年華上周受海葵海風影響，延至今、明舉辦，今晨雖有短暫雨勢，仍澆不熄民眾前往朝聖，警方估計上午湧入500多位民眾；石岡區公所表示，日出後氣溫穩定，上午熱氣球順利升空，土牛運動公園擠滿人潮，直呼好幸福。

石岡熱氣球嘉年華地理位置便利，民眾不避舟車勞頓到台東，就可欣賞熱氣球升空，去年更創下單日湧入10萬人紀錄。今早，東勢區興隆里長鄭冬蘭徒步前往，誇讚在台中就能欣賞到熱氣球，她從住家走路過去，「可以運動，空氣好，精神好，讚喔！」

東勢警分局指出，今早約湧入4、500位民眾，豐勢路上路況順暢，未塞車，也呼籲欲前往欣賞熱氣球民眾搭乘接駁專車，避免找車位之苦。

今年主辦單位石岡區公所更用心規劃，上、下午場除有熱氣球升空，中間起風時段規劃巨型風箏翱翔，讓民眾在土牛運動公園Chill一整天。工作人員指出，現在正準備30米長的巨型鯨魚風箏，中午將在藍天中與民眾見面。