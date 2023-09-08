中市公設保留地專案 議員批牛步

台中市藍綠議員對公設保留地解編或徵收，指全市九大專案涉及14個都市計畫，攸關65處跨區市地重劃整體開發，但內政部3年4個月前要求市府提可行性評估，至今除谷關區發布實施，其他「零進度」，痛批離譜。市府都發局長李正偉說，今年9月可提可行性評估期末報告，內政部都委小組審議後可送都委會審議，通過即可核定實施。

台中市預測未來25年都市發展需求，提出九大公共設施專案通盤檢討，包括原市區（含烏日）、太平大里霧峰、烏日大肚及王田交流道、大甲大安外埔、台中港特定區、豐原后里、潭子大雅后里、東勢新社石岡壩特定區，目前因谷關梨山特定區沒有跨區都市計畫相對單純，已發布實施，其他八區含65重劃區細部計畫，須進行可行性評估後送內政部。

議員楊典忠說，內政部都委小組2020年12月要求市府提供報告，至今已3年4個月又10天零進度，仍未送達，據了解市府今年9月才完成期末報告，人民權益市府到底急不急？何時才能把報告送到內政部審議？

都發局長李正偉說，從2017年辦理公共設施保留地通盤檢討案，時空條件不同，政策和建設及地方需求均改變，都發局去年提早啟動「公設通盤檢討細部計畫擬定及市地重劃可行性評估規劃案」，因應內政部審查程序，加速進行。

李正偉說，但未來規劃、審議及開發時程，涉及跨局處及都委會審議程序，難以確定時程，都發局會盡速研提重劃可行性評估資料，提供地政局審認後，送內政部都委會專案小組審議，市府已分階段將報告送專案小組審議，並非沒有進度。

議員林孟令說，他的選區大肚、烏日、龍井區近年人口激增逾7萬人，要求市府不能隨意解編學校等用地，以免需要時無地可用。另議員陳成添、朱暖英則指出，不少公設保留地的地主40、50年來一直受限無法買賣、不能貸款，尤其是學校用地根本不用，損及地主權益，應早日解編。

市長盧秀燕說，市府何嘗不想「還地於民」，但各地議員意見不同，有人想要繼續保留、有人要求趕快解編，市府必須謹慎評估地方需求。