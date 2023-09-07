彰化二林水田排球賽本周末登場 看大叔們輪流「吃土」

彰化縣二林鎮農會與二林斗苑休閒農業區發展協會9月9日將於二林鎮西斗里于恩果園旁水田，舉辦阿豆大叔盃水田排球賽，今年也有水田兒童遊戲區，家長可帶小朋友在水田中玩泥巴，並順遊附近果園與酒莊。

已舉辦第4屆的水田排球賽是二林另類觀光活動，2020年一群在地農村大叔突發奇想在水稻田打排球瘋狂又有趣，竟還有外縣市隊伍組隊報名參加，讓水稻田排球賽已辦了4年欲罷不能。

選手們在水稻田打排球，為了救球、接球而撲倒，全身沾滿泥巴，大叔們輪流「吃土」，場邊觀賽者加油驚呼聲不斷，更是笑聲連連。今年更與大葉大學合作，由運動休閒管理系及排球校隊同學擔任賽事裁判及工作人員，讓水田排球賽不僅有趣更專業。

二林斗苑休閒農業區發展協會理事長譚國豐表示，今年除了水田排球賽，也有排球投擲賽，進球數最高者還有獎金，並有水田兒童遊戲區，更在水田裡搭設一座網美橋，讓大家可拍美照，歡迎民眾一起來看球賽拍美照，還可順遊二林田園風光，買在地農產品。

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