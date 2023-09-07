快訊

驚悚影像曝！聯結車高速撞分隔島宛如爆炸 駕駛認了打瞌睡

彰化二林水田排球賽本周末登場 看大叔們輪流「吃土」

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
阿豆大叔盃水田排球賽是二林另類觀光活動。圖／主辦單位提供（資料照）
阿豆大叔盃水田排球賽是二林另類觀光活動。圖／主辦單位提供（資料照）

彰化縣二林鎮農會與二林斗苑休閒農業區發展協會9月9日將於二林鎮西斗里于恩果園旁水田，舉辦阿豆大叔盃水田排球賽，今年也有水田兒童遊戲區，家長可帶小朋友在水田中玩泥巴，並順遊附近果園與酒莊。

已舉辦第4屆的水田排球賽是二林另類觀光活動，2020年一群在地農村大叔突發奇想在水稻田打排球瘋狂又有趣，竟還有外縣市隊伍組隊報名參加，讓水稻田排球賽已辦了4年欲罷不能。

選手們在水稻田打排球，為了救球、接球而撲倒，全身沾滿泥巴，大叔們輪流「吃土」，場邊觀賽者加油驚呼聲不斷，更是笑聲連連。今年更與大葉大學合作，由運動休閒管理系及排球校隊同學擔任賽事裁判及工作人員，讓水田排球賽不僅有趣更專業。

二林斗苑休閒農業區發展協會理事長譚國豐表示，今年除了水田排球賽，也有排球投擲賽，進球數最高者還有獎金，並有水田兒童遊戲區，更在水田裡搭設一座網美橋，讓大家可拍美照，歡迎民眾一起來看球賽拍美照，還可順遊二林田園風光，買在地農產品。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

立委謝衣鳯也曾潦落去，和大叔們在水田裡打排球。圖／主辦單位提供（資料照）
立委謝衣鳯也曾潦落去，和大叔們在水田裡打排球。圖／主辦單位提供（資料照）
去年有「人體滑水道」，讓大家玩的很開心。本報資料照／記者林宛諭攝影
去年有「人體滑水道」，讓大家玩的很開心。本報資料照／記者林宛諭攝影

排球 大葉大學 運動

延伸閱讀

建縣300彰化博覽會 看草蜢、謝金燕等表演還可大啖美食

星巴克彰化溪湖門市9/6開幕！台19線上的咖啡休憩新選擇

全台唯一0火葬場縣市 彰化火葬場案求復活 明開說明會後送市代會審議

彰化建縣300年大戲「八堡圳傳奇」 9月29日、10月1日首度公演

相關新聞

最後的身教 陳喜阿嬤癌逝兒孫捐醫療物資完成助人遺願

南投縣名間鄉81歲陳喜阿嬤去年罹患癌症，因癌細胞擴散，她由南投醫院居家安寧團隊接手照護，今年8月病逝，臨終前仍不忘交代家...

彰化二林水田排球賽本周末登場 看大叔們輪流「吃土」

彰化縣二林鎮農會與二林斗苑休閒農業區發展協會9月9日將於二林鎮西斗里于恩果園旁水田，舉辦阿豆大叔盃水田排球賽，今年也有水...

台中登革熱快篩陽+2 都住大甲曾到台南市自由行

台中市衛生局昨接獲醫院通報二名登革熱抗原快篩NS1陽性個案，為一對曾到台南市自由行的20多歲男女，已通知居住地大甲區公所...

建縣300彰化博覽會 看草蜢、謝金燕等表演還可大啖美食

今年逢彰化建縣300年，彰化縣政府自9月23日到10月1日，在彰化縣立體育館、體育場舉辦「建縣300彰化博覽會」系列活動...

台中公設保留地8計畫區0進度遭批離譜？ 市府：本月提期末報告

台中市府提出公設保留地解編專案報告，藍綠議員均指出，市府都發局從2020年4月底送內政部審議，已3年4個月又10天，全市...

「2023台中設計周」五展合一15日登場 低碳轉型成亮點

「2023台中設計周」五展合一，9月15至18日在台中國際展覽館登場，現場響應聯合國17項永續發展（SDGs）、邁向20...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦