台中南區學府路突冒大坑！車主卡住火大喊「扯」 市府曝原因說話了

台中市呂姓男子今早開車行經南區學府路時，因道路下陷，呂車右前輪陷落在坑洞內，「動彈不得」，呂男雖未受傷，但強調若有車損，將聲請國賠，也氣得在網路發文「扯鈴的扯」；建設局表示，經查該處為自來水管漏水導致坑洞，將開挖回填，通報自來水公司查修。

第三警分局在今天上午9時許接獲報案，南區學府路143號前道路有坑洞，正義派出所派員到場查看，41歲呂姓男子向警方表示，當時駕駛轎車行經該處欲停車，右前輪突然下陷，經察看發現現場有一個坑洞約60至80公分深。

此案未造成人員受傷，不過相關車損尚未釐清。呂男說，會將轎車開至車廠檢修，如果有車損將向建設局提出國賠。

警方依規定受理開立報案證明，派員在現場協助管制疏導，建設局人員獲報後到場查處。