台中大甲高工學生交通車終於有著落 9月11日開始載學生

台中市大甲高工開學當天學生交遹車流標，校方緊急應變，民代協調，交通局和公車業者協助，該校學生交通車今天順利完成招標，由元盟元盟交通有限公司承作；因登記搭乘學生數減少約120人，路線需重新調整安排，預計下周一開始載送學生。

台中市大甲高工交通車112學年度有15條路線，但招標乏人問津，開學日流標，學生需由家長接送及公車支援。學校再提高金額後昨天下午二度招標，原本只有一家投標，經現場討論後將相關折數進行調整，兩家廠商表示有意願，將改為今天下午比價。

大甲高工校長簡慶郎表示，該校學生交通車在開學日招標卻流標，原因在於交通車的「費率計算」考量學生及家長負擔，廠商如以營利考量，當然優先選擇費率營收較高，如私立學校、非山非市學校標案。

簡慶郎說，學校已提高公告金額，由原先基本里程30元/5公里、延伸1.5元/公里，總金額1270萬元；調整為基本里程40元/5公里、延伸1.6元/公里，總金額約1550萬元，初估每站點較去年提高30%車資。

簡慶郎表示，開元路口至大甲高工校門約800公尺，沿途多路邊停車，無人行道，上下班期間，長生路進出上下班汽車、機車等交錯紛雜，若無交通車，徒步學生增加近600人，沿途風險因素高。

簡慶郎表示，希望台中市府以「交通車公車化」理念，尋求交通車相對於公車10公里補貼，或納入「非山非市」教育資源需要協助學校名單，有關「公車進校園」，及「交通車公車化」議題，仍需持續爭取各界重視，確保學生上放學安全和社會公義實踐。