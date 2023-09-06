台中動物之家飽和 死亡率高於全國

台中市動物之家收容量吃緊，根據農委會統計，前年、去年收容動物死亡率分別為8.71%、7.99%，超過全國平均值，今年上半年死亡數240頭，甚至比去年全年217頭、前年全年236頭還高。動保團體質疑，收容環境窘迫，讓原本就孱弱、受傷的收容動物處境更糟。台中市動保處表示，近2年收容的幼貓、瀕死的動物達9成，死亡率才飆高。

台中市動物之家收容犬貓800頭，收容量已達飽和。動保處統計，2020年收容動物死亡數351頭、死亡率4.69%，2021年236頭、8.71%，2022年217頭、7.99%；今年1至6月死亡數有240頭。台中市審計處表示，連2年死亡率超過全國平均，要求檢討收容環境與管理人力。

台灣動物緊急救援小組執行長倪京台說，動物之家環境擁擠，疾病容易傳播，收容動物通常受傷或體質孱弱，處境更加雪上加霜，應改善收容環境，尤其要提高獸醫人力，降低死亡數。

台灣之星動物保護協會秘書長戴雋哲說，在外流浪的幼貓或幼犬缺乏營養，容易有傳染病，需要更多照顧；動物之家已是流浪動物收容末端，應從源頭減少流浪動物數量，才能降低死亡率。

民進黨議員蔡耀頡說，近年貓狗棄養比例高，導致收容數增加；市府除增加收容空間，應加強稽查、開罰棄養行為；也要求動保處增聘獸醫，提高照護比。

國民黨議員楊大鋐說，收容所獸醫待遇比業界差，才會招募不到獸醫，建議與民間獸醫院合作，將重傷犬貓送到合作獸醫院治療，病情穩定後再接回收容，有助降低死亡率。

台中市動保處長林儒良說，動物之家前年、去年收容的幼貓、瀕死動物高達9成，今年上半年收容幼貓達7成，因幼貓育成率低，死亡動物數才飆高；農委會從2021年起，收容數未納入執行TNVR計畫中回置的動物數，死亡率才變高；動物之家有10名獸醫師，缺額仍有4名，將爭取經費招募，加強與民間動物醫院合作。