聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中動物之家飽和 死亡率高於全國

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中市動物之家收容量吃緊。圖／台中市動保處提供
台中市動物之家收容量吃緊。圖／台中市動保處提供

台中市動物之家收容量吃緊，根據農委會統計，前年、去年收容動物死亡率分別為8.71%、7.99%，超過全國平均值，今年上半年死亡數240頭，甚至比去年全年217頭、前年全年236頭還高。動保團體質疑，收容環境窘迫，讓原本就孱弱、受傷的收容動物處境更糟。台中市動保處表示，近2年收容的幼貓、瀕死的動物達9成，死亡率才飆高。

台中市動物之家收容犬貓800頭，收容量已達飽和。動保處統計，2020年收容動物死亡數351頭、死亡率4.69%，2021年236頭、8.71%，2022年217頭、7.99%；今年1至6月死亡數有240頭。台中市審計處表示，連2年死亡率超過全國平均，要求檢討收容環境與管理人力。

台灣動物緊急救援小組執行長倪京台說，動物之家環境擁擠，疾病容易傳播，收容動物通常受傷或體質孱弱，處境更加雪上加霜，應改善收容環境，尤其要提高獸醫人力，降低死亡數。

台灣之星動物保護協會秘書長戴雋哲說，在外流浪的幼貓或幼犬缺乏營養，容易有傳染病，需要更多照顧；動物之家已是流浪動物收容末端，應從源頭減少流浪動物數量，才能降低死亡率。

民進黨議員蔡耀頡說，近年貓狗棄養比例高，導致收容數增加；市府除增加收容空間，應加強稽查、開罰棄養行為；也要求動保處增聘獸醫，提高照護比。

國民黨議員楊大鋐說，收容所獸醫待遇比業界差，才會招募不到獸醫，建議與民間獸醫院合作，將重傷犬貓送到合作獸醫院治療，病情穩定後再接回收容，有助降低死亡率。

台中市動保處長林儒良說，動物之家前年、去年收容的幼貓、瀕死動物高達9成，今年上半年收容幼貓達7成，因幼貓育成率低，死亡動物數才飆高；農委會從2021年起，收容數未納入執行TNVR計畫中回置的動物數，死亡率才變高；動物之家有10名獸醫師，缺額仍有4名，將爭取經費招募，加強與民間動物醫院合作。

獸醫師 死亡率 動物之家

延伸閱讀

助毛小孩找溫暖新家 淡水沙崙里認養小棧掛牌

撿到瀕死濕透灰毛球！暖男想收編聽獸醫聊天驚覺不對勁 鑑定後直呼撿到寶

野生水獺受傷不想看醫生 獸醫院內「用盡全力破百分貝哀號」整張臉都哭皺了

浪浪當奶爸無私照顧4隻孤兒喵！小貓全被收編只剩牠苦等…最終迎來動人結局

相關新聞

台中動物之家飽和 死亡率高於全國

台中市動物之家收容量吃緊，根據農委會統計，前年、去年收容動物死亡率分別為8.71%、7.99%，超過全國平均值，今年上半...

台中修法 電動車停車將收費

台中市電動車總數超過6千輛，原本在公有停車場或路邊停車格可免費停車，交通局7月起充電車格改累進費率後，昨天提出公有停車場...

彰化公共自行車 進駐溪湖鎮

彰化縣公共自行車MOOVO進駐溪湖鎮，這是彰化第5處設置公共自行車的地區，昨天在溪湖高中舉行啟用典禮。縣府表示，全鎮放置...

喚起消費魂 台中購物節「就是愛購物」創意提案徵選開跑

「2023台中購物節」將於10月下旬起跑，今年舉辦「就是愛購物」創意提案徵選活動，邀請大家一同分享在台中的購物體驗，徵件...

颱風海葵仁愛鄉吊橋沖毀 布拉魯橋受損需復建

颱風海葵降雨造成仁愛鄉情人吊橋沖毀，一旁居民進出使用的布拉魯橋也受損，初步由廠商回填砂土、鋼構固定以加強橋墩安全，後續向...

颱風海葵帶豐沛雨量 德基水庫溢流放水

海葵颱風已遠離，但帶來豐沛雨水量，德基水庫進帳多，大甲溪發電廠長劉演鎮今天表示，水庫昨天下午5時開放溢流放水，直到今天下...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦