台中推「潔葬」有成 六都唯一續建納骨塔將增11.7萬個

台中市政府5年投入總經費21.3億元，提升殯葬軟硬體建設，其中超過六成經費投入興建大型納骨塔，台中是六都唯一持續增建納骨塔。民政局長吳世瑋表示，台中公立塔位不足，市長盧秀燕建置包括太平第一花園公墓、北屯第28公墓、東勢第一公墓等，完工後預計可提供約11.7萬個櫃位，數量傲全國。

吳世瑋指出，市府非常重視納骨設施服務需求，為改善長久以來公立塔位不足，逐年編列經費，增設納骨(骸)櫃位外，中長期目標規劃興建納骨塔，持續紓解市民治喪需求。

吳世瑋說，殯儀館、火化場及納骨塔等殯葬設施被視為重大嫌惡設施，市府與地方充分溝通，透過市地循環利用的概念，活化公墓用地，啟動納骨塔新建工程，已啟用的潭子生命紀念館、外埔生命紀念館、興建中的太平第一花園公墓等3座納骨塔工程，都是促進公墓轉型與土地再利用的重大建設。

民政局表示，「潔葬」成為國人葬儀新趨勢，中市以綠色殯葬為目標，除增建納骨塔外，並強化推動各種環保葬，例如樹葬2018年採行件數為1450件，2022年則成長至2880件，近5年間成長近1倍，今年截至8月樹葬已有2196件，件數攀升；另海葬也持續增加，自2016年開辦海葬以來，已完成175名往生者海葬心願。

民政局指出，台中市生管處持續提升各項綠色殯葬服務，包括首創塔位數位查詢及推廣線上祭祖；積極改善空汙並力行節能減碳，進行火化爐、空汙設備汰換及紙錢集中代運焚燒、屋頂設置太陽能板發電、更新金爐水洗設備及設置無煙靈位、電子牌樓等。