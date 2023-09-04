台中颱風假無風無雨 百貨購物中心現人潮 感謝市府「德政」
海葵颱風來襲，台中市政府雖放了颱風假，但市區無風無雨，三井LaLaport購物中心和幾個購物中午都出現「假日人潮」工作人員預測下午人還會更多，並感謝市府「德政」。
三井LaLaport購物中心今11時開門前，門外就有來客排隊等著進場，南北館皆出現排隊車潮，還有遊覽車載來整團遊客。工作人員形容「和假日差不多，下午可能人會更多」。
台中市今天幾無雨勢，天氣還不錯，有市民形容「窗外的樹連動都沒有動」因此市民都感覺是撿到了一天颱風假。
一位家庭主婦說，原本昨晚還擔心今天是否會有災情，那知天氣好成這樣，因此就帶小孩出來逛逛。一名中興大學的的新生說，原本今天要報到，沒想到延後了，也撿到一天假。
大魯閣新時代購物中心今也出現人潮，美食區中午坐位全滿、影城也出現排隊人潮。工作人員說，因為風雨不明顯，大家看沒有風雨，心情自然就輕鬆了預計中午過後，人會更多，也感謝市府的德政。
中友百貨也出現「假日人潮」11時開門營業，近午時分車位都已全滿，美食街擠滿人潮，工作人員觀察，下午人還會更多。
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