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台中建築界兩大型公益活動接連登場 目的都為弱勢學童服務

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市禾固營造本月11日舉辦「感恩公益餐會暨禾固盃高爾夫邀請賽」紀念品義賣所得全數捐助公益。圖／禾固營造提供
台中市禾固營造本月11日舉辦「感恩公益餐會暨禾固盃高爾夫邀請賽」紀念品義賣所得全數捐助公益。圖／禾固營造提供

台中市本月和下個月接連舉辦兩件大型的建築公益活動，先登場的是本月11日由禾固營造舉辦的「感恩公益餐會暨禾固盃高爾夫邀請賽」接著則是下個月21日台灣行動菩薩助學協會的「為愛圓夢-公益路跑野餐日」，兩活動都吸引眾多建築業和產業相關人士參與，共同點都是將活動款項捐助弱勢學童。

禾固營造專門興建別墅建築，今年邁入第27周年，總計已興建別墅300多棟。公司為此特別舉辦感恩公益餐會暨高爾夫邀請賽，以答謝一路走來的支持者，包括客戶、協力廠商、建築師和設計師，同時也結合大家一起以公益活動回饋社會。

董事長張啓章說，參與高爾夫邀請賽者達225人，因此當天包下國際高爾夫球場舉辦賽事，晚上的餐會有400人與會，所有參與者繳交的千元報名費，公司都加倍捐出，加上義賣和贊助款項，都將分別捐助張秀菊社會福利慈善事業基金會、暨南大學願景計畫，以及台灣行動菩薩助學協會。

他說，受捐助的3個單位都是為弱勢學童服務，符合禾固營造回饋社會的宗旨，希望藉由平日工作的實績和獲得為社會貢獻一己之力。

另外，台灣行動菩薩助學協會由中部多家知名建築業者發起，以助學、助養經濟弱勢的學生為宗旨，今年邁入第21年。理事長陳武華說，協會在偏鄉認養了1千多名學生，21年來發出的助學金有1億5千萬元。去年受疫情影響，本來要帶這千餘學生去九族文化村旅遊，無奈受疫情影響未能成行，因此希望藉著今年的「公益路跑野餐日」活動之後，能利用得到的公益款項，讓這群孩子圓夢。

他說，台灣行動菩薩助學協會由47名發起人扎根，截至目前會員已增至5百多人，並有近8千名會友參與，希望藉由此次的活動有5千人參與，一舉讓會友人數衝上萬人，讓大家的愛心更為擴大。

台中市禾固營造本月11日舉辦「感恩公益餐會暨禾固盃高爾夫邀請賽」董事長張啟章加倍捐助報名款項做公益。圖／禾固營造提供
台中市禾固營造本月11日舉辦「感恩公益餐會暨禾固盃高爾夫邀請賽」董事長張啟章加倍捐助報名款項做公益。圖／禾固營造提供
台中市禾固營造本月11日舉辦「感恩公益餐會暨禾固盃高爾夫邀請賽」所得捐助3公益團體。圖／禾固營造提供
台中市禾固營造本月11日舉辦「感恩公益餐會暨禾固盃高爾夫邀請賽」所得捐助3公益團體。圖／禾固營造提供
台中市禾固營造本月11日舉辦「感恩公益餐會暨禾固盃高爾夫邀請賽」董事長張啟章（右二）號召球友晨起練球。圖／禾固營造提供
台中市禾固營造本月11日舉辦「感恩公益餐會暨禾固盃高爾夫邀請賽」董事長張啟章（右二）號召球友晨起練球。圖／禾固營造提供

建築 疫情 公益活動

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