中市資深議員母親辭世享嵩壽103歲 母女同框揮毫成絕響

台中市最資深市議員張瀞分的母親張林隊昨辭世，享嵩壽103歲，消息傳出後，市長盧秀燕與藍營地方人士第一時間前往致哀。

張瀞分是國民黨市議員，1978首次參選、當選豐原市民代表，4年後她更上一層樓，當選第10屆台中縣議員連任至第15屆。

2005年轉戰豐原市長，2010年台中縣市合併升格直轄市，成為首任豐原區長。2014年投身第2屆台中市議員選舉當選，本屆以79歲連任，成為全台年紀最長的議員。

張瀞分為民服務趕場都是自己開車，她曾說，她的母親直到百歲也是耳聰目明，每年農曆年前張議員都會揮毫寫春聯送給眾人，張林隊老太太雖然坐輪椅，但仍然瞻前顧後招待客人，精神奕奕，看不出老態。

張瀞分寫春聯時，她的母親常在旁邊盯著，有時也會出聲「指點一番」，母慈女孝的畫面，著實令人羨慕。張瀞分常說，她的母親一百歲了還是很健康開朗，也讓她常常覺得自己還年輕。