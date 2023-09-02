38幅畫作單日大賣840萬 金獎畫家陳炳臣全捐伯立歐家園

累計榮獲10項國際金獎的彰化畫家陳炳臣，捐出38幅畫作給彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會，今天在二林鎮立圖書館展出並義賣，截至中午已賣出840萬元，全數捐作伯立歐家園建設基金。

陳炳臣的故鄉在芳苑鄉，位於二林區生活圈，他為家鄉的社福團體彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會募款興建伯立歐家園，同時舉辦義賣作品展覽，今天在鎮立圖書館開幕，二林鎮長蔡詩傑、芳苑鄉長林保玲、電視明星梁佑南和逾200名公益社團代表、地方士紳出席，場面相當熱鬧。

金喜美公司總經理陳錕一認購大尺寸畫作並表示，先前拜訪陳炳臣之前打電話聯絡，陳炳臣答稱跟朋友餐敘，「吃完就回家」，結果深夜回家，留給他深刻印象，之後多次接觸發現陳炳臣是熱情、好客、接地氣的藝術家，習慣晚上作畫，「我很想知道我買的作品是他半夜或凌晨畫的」。語畢，全場大笑。

陳炳臣放置作品的家名命「上風堂」，原本想建造更大幢「上風堂」放置自大尺寸作品，今天他說，妻子問「以後你走了，我怎麼處理大房子？我想捐出去。」他思考後決定與其身後捐出大房子，何必花錢蓋房子，不如捐出作品做公益事業較實在。

陳炳臣又說，小兒麻痺關懷協會盡力推動身心障礙就業，多數會員面臨自己老、父母也老的雙老困境，急需安養晚年的家園，他能做的就是創作，每天創作能幫助別人是很開心的事，這次捐畫義賣希望籌到1千萬元，距伯立歐家園興建資金缺口1億元還有很大努力空間，希望社會大眾集腋成裘響應照顧伯立歐。

小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛感謝陳炳臣的情義相挺，陳忠盛說，陳炳臣在此之前捐出數幅作品，義賣金額近300萬元，加上今天義賣已經破千萬元，會員都很感恩陳炳臣「大道之行，天下為公。」幫助伯立歐建造家園的胸懷。

陳炳臣不但捐畫義賣，也選出3幅畫無償提供給協會設計「陳炳臣金獎咖啡文創禮盒」，讓民眾用不同方式支持建造伯立區家園，今天在二林鎮立圖書館陳售。