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通勤省15分！后豐大橋「引道」銜接堤南路 明年10月完工

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
后豐大橋增設引道銜接堤南路今舉辦施工設計協調會，預計明年10月底完工。圖／立法委員楊瓊瓔提供
后豐大橋增設引道銜接堤南路今舉辦施工設計協調會，預計明年10月底完工。圖／立法委員楊瓊瓔提供

台13線后豐大橋交織國4后豐匝道，上下班時刻車流回堵嚴重。民代推動后豐大橋增設引道銜接堤南路，今舉辦施工設計協調會，預計明年10月底完工。立委楊瓊瓔說，總經費9856萬元，經濟部工業局已核定補助3745萬元，後續等11月預算滾動檢討，她將努力爭取中央補助至8082萬元(82%），其餘市府自籌。

今天上午，楊瓊瓔與市議員羅永珍、陳本添舉行「台13線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接豐洲科技工業園區堤南路」後續規劃設計及施工協調會。

建設局說明，后豐大橋新增引道工程，於后豐大橋下游側橋面新增40公尺長引橋，新設200公尺長路堤，銜接堤南路，通往豐洲科技工業園區。由於堤南路既有路面部分化龜裂，也將一併修整，重新刨鋪瀝青混凝土。

豐洲科技園區廠商協進會理事長劉栢勇、創會理事長林炎煌說，尖峰時刻，后豐大橋車流回堵至正隆紙廠，新闢引道銜接堤南路，至少可節省15分鐘車程。

公路總局主任工程司呂正安提醒，后豐大橋引道施工期間，現有車流恐與工程車交織，建議預先進行車流分析，以完善交通維持計畫。另后豐大橋車道數多、動線複雜，建議一併進行路標牌面整合。

陳本添、羅永珍說，中科進駐后里，加上豐洲科技園區發展迅速，員工通勤及大型重車往來頻繁，造成后豐大橋交通負荷大增。后豐大橋增設引道，西銜接堤南路，有助紓解台13線及國4后豐交流道交通堵塞問題。

楊瓊瓔說，后豐大橋共有10車道，加上近年國4開通，交通流量非常大，她會努力爭取經濟部補助提高至8082萬元(82%)。豐洲一期園區有70家廠商進駐，就業人口將近4000人，推動完善交通建設，使人、貨物進出快捷、快速，有助二期園區發展。

后豐大橋增設引道銜接堤南路今舉辦施工設計協調會，預計明年10月底完工。立委楊瓊瓔說，總經費9856萬元，經濟部工業局已核定補助3745萬元，後續等11月預算滾動檢討，她努力爭取中央補助至8082萬元(82%），其餘市府自籌。圖／立法委員楊瓊瓔提供
后豐大橋增設引道銜接堤南路今舉辦施工設計協調會，預計明年10月底完工。立委楊瓊瓔說，總經費9856萬元，經濟部工業局已核定補助3745萬元，後續等11月預算滾動檢討，她努力爭取中央補助至8082萬元(82%），其餘市府自籌。圖／立法委員楊瓊瓔提供

楊瓊瓔 車道 后里

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