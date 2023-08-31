上學困難重重…台中校車因物價通膨無人標 教育局配套出爐
暑假昨天結束，各校迎來開學日，但台中大甲高工專車卻流標，導致許多學生無車可坐，又遇公車開學減班，導致學生上課困難重重。市議員周永鴻呼籲教育局，研議補助學生搭校車方案、規畫學校專車公車化。中市教育局表示，已請校方重新檢討價格盡速招標，在招標完成前，學生若因交通因素，導致第一節遲到，學校不得列缺席紀錄。
周永鴻指出，台中有許多高中職學生跨區就讀，部分學生由於家長不便接送，公車路線及班次通學不易，需要仰賴學校專車。但昨天大甲高工面臨專車流標的窘境，即便校方提高車資三成，但仍無業者願意投標，這對教育局是一大警訊。
周永鴻說，每學期的校車費，對學生家庭就是一筆可觀的開銷，若更多學校專車因為業者營運成本考量無人投標，公車又面臨班次大減，家長和學生勢必陷入兩難。周永鴻認為，補強學校周邊公車路網，是改善學生通學的長遠之道，但學校專車公車化，研議補助方案已是當務之急。他已在上個議會提案，補助學生搭校車，減輕家庭負擔，盼教育局重視校車通勤問題。
教育局表示，大甲高工校車標案因物價上漲、缺工等因素頻頻流標，無法於開學順利提供學生交通車服務，教育局已請校方重新檢討價格盡速上網招標，並妥向家長說明。
在招標未完成前，建議採家長接送、學生自行搭乘大眾交通工具或813公車繞行大甲高工校園等方式應變，盼藉此將影響程度降到最低；另學生若交通因素第一節遲到學生，學校不得列入出缺席紀錄。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言