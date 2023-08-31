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上學困難重重…台中校車因物價通膨無人標 教育局配套出爐

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
物價通膨，大甲高工校車廠商難招標，開學日學生上學，有家長開車載，也有公車載送，校方在校門口和近疏導交通，民代也到場協助。圖／大甲高工提供
物價通膨，大甲高工校車廠商難招標，開學日學生上學，有家長開車載，也有公車載送，校方在校門口和近疏導交通，民代也到場協助。圖／大甲高工提供

暑假昨天結束，各校迎來開學日，但台中大甲高工專車卻流標，導致許多學生無車可坐，又遇公車開學減班，導致學生上課困難重重。市議員周永鴻呼籲教育局，研議補助學生搭校車方案、規畫學校專車公車化。中市教育局表示，已請校方重新檢討價格盡速招標，在招標完成前，學生若因交通因素，導致第一節遲到，學校不得列缺席紀錄。

周永鴻指出，台中有許多高中職學生跨區就讀，部分學生由於家長不便接送，公車路線及班次通學不易，需要仰賴學校專車。但昨天大甲高工面臨專車流標的窘境，即便校方提高車資三成，但仍無業者願意投標，這對教育局是一大警訊。

周永鴻說，每學期的校車費，對學生家庭就是一筆可觀的開銷，若更多學校專車因為業者營運成本考量無人投標，公車又面臨班次大減，家長和學生勢必陷入兩難。周永鴻認為，補強學校周邊公車路網，是改善學生通學的長遠之道，但學校專車公車化，研議補助方案已是當務之急。他已在上個議會提案，補助學生搭校車，減輕家庭負擔，盼教育局重視校車通勤問題。

教育局表示，大甲高工校車標案因物價上漲、缺工等因素頻頻流標，無法於開學順利提供學生交通車服務，教育局已請校方重新檢討價格盡速上網招標，並妥向家長說明。

在招標未完成前，建議採家長接送、學生自行搭乘大眾交通工具或813公車繞行大甲高工校園等方式應變，盼藉此將影響程度降到最低；另學生若交通因素第一節遲到學生，學校不得列入出缺席紀錄。

物價通膨，大甲高工校車廠商難招標，中市議員周永鴻呼籲教育局，研議補助學生搭校車方案、規畫學校專車公車化。圖／周永鴻提供
物價通膨，大甲高工校車廠商難招標，中市議員周永鴻呼籲教育局，研議補助學生搭校車方案、規畫學校專車公車化。圖／周永鴻提供

公車 教育局 校車 開學日 周永鴻

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