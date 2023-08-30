彰化清水岩溫泉露營區爆糾紛！業者拒點交瑕疵設備 縣府：不排除終止契約

彰化縣府委外OT民營的社頭鄉清水岩「清水那方」溫泉露營區2021年10月啟用後，至今溫泉湯屋仍無法啟用，業者表示，7月點交時發現仍有管線漏水等問題，無法完成點交；不過彰化縣府已下最後通牒，已依契約進行催告點交，若業者遲延達30日以上，仍未完成點交，得終止契約，收回經營權。

清水岩溫泉區歷經三任縣長任內規劃、興建，2016年完工後，招商曾流標8次，縣府再向交通部爭取補助2億元打造「清水之森幸福東南角」露營區，前後共斥資近4億元興建，好不容易在2021年啟用，與廠商簽下11年營運合約，但至今相關溫泉設施未完成點交，只有帳棚區和泡腳池有溫泉，日式風格的湯屋和戶外池都還未開放。

清水那方業者表示，雖縣府和他們在7月進行點交，但卻發現，溫泉管線漏水問題並未解決，湯屋溫泉池防水層也沒做好，由於湯屋在機房上方，漏水漏到機房天花板，機房內都是電箱與高壓電線，若漏水會有安全疑慮，不能等閒視之，還有湯屋內木柱已遭蟲蛀，得做防治，但縣府只派人來噴殺蟲藥，木柱防蟲防水根本沒做。

清水那方經理張瑜珍說，原訂的溫泉出水量是每日153噸，但目前出水量僅有85噸，所以戶外池要改成冷水戲水池，而管線漏水問題沒解決，他們無法點交，要求得改善完成，才能交給他們營運，但縣府卻直接發函說，他們違約不點交，要求9月8日前繳10萬元違約金，若再不點交，每逾一日罰1萬到5萬元。

縣府城觀處表示，清水岩露營區OT案已啟動點交程序，廠商未於期限內點收，已依契約進行催告並限期改善，如點收遲延達30日以上，經催告後仍未完成者，得終止契約並扣抵履約保證金5%作為違約金，呼籲業者應依契約規定儘速完成點交。

城觀處表示，社頭清水岩露營區OT案，依促參法辦理委託民間機構營運管理，溫泉區開放營運為履約範疇。為求履約順利，及早開放民眾使用，縣府已盡最大善意，多次依照廠商要求優化相關設施，並於今年6月28日至7月12日，會同廠商進行全系統測試，所有設備均可正常運轉。但業者一再以溫泉設備有瑕疵為由，拒絕完成點交作業，導致溫泉區遲未能開放營運供大眾使用。