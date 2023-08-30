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颱風影響降低 台中石岡熱氣球嘉年華活動如期舉辦

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中石岡熱氣球嘉年華活動，不受颱風影響，將如期舉辦。圖／石岡區公所提供
台中石岡熱氣球嘉年華活動，不受颱風影響，將如期舉辦。圖／石岡區公所提供

台中石岡熱氣球嘉年華活動下月1日到3日舉辦，這幾天多人詢問活動是否受颱風影響，延期或取消，石岡區公所今天表示，颱風影響降低，熱氣球活動如期舉辦。

石岡區公所表示，受「蘇拉」颱風侵襲，許多民眾這幾天都問，9月1日到3日台中石岡熱氣球嘉年華是否舉辦，依各國颱風路徑預測，颱風持續向南偏，預計8月31日遠離台灣，經與熱氣球廠商(天際航空)的專業飛行員討論後，影響台中機率偏低，考量遊客已提前規劃好行程，本次活動原則如期舉辦。

石岡區公所說，如有不可抗力因素將再發布最新消息，活動日期9月1日到9月3日，在台中市石岡區土牛運動公園舉辦，繫留時間：上午場早上5點到7點30分，下午場下午4點到晚上6點30分，非繫留時間，活動現場不會有熱氣球。

熱氣球嘉年華 台中市 蘇拉颱風

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